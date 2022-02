Exhibe AMLO supuesto ingreso de Loret; periodista responde en video

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en conferencia mañanera los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola.

Desde Hermosillo, Sonora, el mandatario mexicano expuso una lista con el sueldo de 35 millones de pesos que, según los datos de AMLO, Loret percibió el año pasado.

López Obrador no dio a conocer la fuente de esa información, pero sí pidió al INAI verificar esos datos con el SAT y la Secretaría de Hacienda.

El mandatario comparó el sueldo de Loret con el suyo, lo que resultó en que el periodista ganaría 15 veces más que él. Incluso, dijo que en 2021 Loret recibió, dentro de sus ingresos, 11 millones de pesos por parte de Televisa aunque ya no trabaja para dicha empresa.

Otras empresas que le pagaron el año pasado a Loret son: Latinus, Radiópolis, El Universal y The Washington Post.





RESPONDE LORET

El periodista Carlos Loret de Mola respondió al instante en su cuenta de Twitter y aseguró que la información es falsa.

Loret de Mola señaló que el presidente utiliza datos de Hacienda para perseguir a un periodista, con lo que refirió como "datos falsos, montos inflados".

Agregó que no recibió millones de Televisa el año pasado porque salió de esa empresa en 2019.

"El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador", lanzó en otro tuit.

En un video que difundió horas después añadió que no sólo está en riesgo él, sino su familia a quien puso a merced de la delincuencia.

El periodista advirtió que la historia lo espera frotándose las manos.

Loret apuntó que AMLO ha desviado el punto de interés hablando de lo que él gana trabajando para no explicar de dónde vienen los recursos que tiene su hijo sin trabajar.

"Yo he trabajado 20 años a la vista de todos, pagando mis impuestos. El que no puede explicar cómo resulta que tiene un hijo millonario es él (el presidente). Nada de este ataque en mi contra que lleva escalando sin parar dos semanas estaría pasando si no hubiéramos revelado las casonas de Houston o los vídeos de sus hermanos Pío y Martín López Obrador recibiendo dinero en efectivo clandestinamente y diciendo que era para Andrés Manuel; o de su secretario particular y su oficial mayor haciendo lo mismo; o los contratos de la prima Felipa, las casas de Bartlett, las empresas Fantasma de Santa Lucía... por todos estos escándalos el presidente quiere intimidarme, callarme, que la gente no se entere".

La respuesta de Loret a AMLO será mediante documentos, imágenes y denuncias de lo que "está podrido en su gobierno", enfatizó.

"Voy a seguir haciendo periodismo al costo que sea".

?#VIDEO | "El presidente está enfurecido, está fuera de sí"; así es como respondió @CarlosLoret a al presidente @lopezobrador_ tras exponer su supuesto sueldo. ?? https://t.co/cYv16eWiRd pic.twitter.com/mKFjekecxL — La Silla Rota (@lasillarota) February 11, 2022

REACCIONES

El periodista Leonardo Curzio comentó que el presidente López Obrador sentó un "precedente funesto" al revelar datos de los ingresos de un particular como Loret de Mola.









Por otra parte, la periodista Leticia Robles señaló que "el secreto fiscal no puede ser violado cuando se trata de un particular cuyos ingresos o beneficios fiscales NO tienen relación con el "escrutinio de la actuación de las autoridades", al citar una ponencia del titular de la SCJN, Arturo Zadívar, del 10 de julio de 2012.

El secreto fiscal no puede ser violado cuando se trata de un particular cuyos ingresos o beneficios fiscales NO tienen relación con el "escrutinio de la actuación de las autoridades"@SCJN a ponencia de Arturo Zaldívar. 10 de julio 2012



Mi solidaridad con Loret de Mola pic.twitter.com/96QeTmsi2t — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 11, 2022









W RADIO VE INTIMIDACIÓN DE AMLO CONTRA LORET





La empresa W Radio, una de las que aparece por pagar a Loret, expresó su profunda preocupación la revelación hecha por el presidente López Obrador de los supuestos ingresos del periodista.

"Exhibir datos confidenciales de un ciudadano violenta el derecho a la privacidad consagrado en la Constitución, emplear recursos del Estado y la investidura presidencial en represalia por su trabajo, constituye un acto de intimidación y abuso de poder", aseguró la empresa en un comunicado.

Señaló que el Estado está obligado a generar las condiciones indispensables para el ejercicio periodístico, el respeto a la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.

"Se trata de un precedente alarmante, por venir del funcionario de mayor jerarquía del gobierno mexicano, abona al clima de acoso y agresión en medio de la mayor crisis de violencia contra los representantes de la prensa", indicó.