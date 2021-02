Exfuncionaria en CDMX con Ebrard también suena para Conapred

Tras la renuncia de Mónica Maccise al Consejo Nacional contra la Discriminación (Conapred) y la petición del presidente López Obrador para que la próxima titular sea una mujer originaria de pueblos indígenas, el nombre de Fabiola Poblano -exfuncionaria del gobierno capitalino con el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard- ha sonado en los últimos tres días como parte de una lista de probables aspirantes.

“Fui presidenta del Consejo de Pueblos y Barrios originarios de la CDMX con Marcelo Ebrard y con Mancera continúe, pero se da una situación muy difícil porque nos deja sin operación sin recursos sin nada. Permanecí con el apoyo de mis compañeros porque estábamos peleando por la ley de pueblos. Otro logro ya constituido como Consejo fue exigir que la Constitución de la ciudad reconociera a los pueblos originarios en los artículos 57, 58 y 59.

-¿Te está impulsando Ebrard para el cargo?, le pregunta La Silla Rota

-No, no sé si él a nivel interno lo esté haciendo; pero él a mí no me ha llamado te lo digo con confianza. Sólo he recibido apoyo de parte de los compañeros, pero para mí Marcelo Ebrard es el estadista que este país necesita, no de ahora sino desde hace mucho tiempo. Y yo lo que tenga que construir para él lo haré, porque él puso la agenda de los pueblos originarios a nivel nacional e internacional con un interés genuino. Me considero de su equipo y una gente que cree en él.

En efecto, su cuenta de Twitter da cuenta de su apoyo al secretario federal a quien frecuentemente da retuits. También se pueden leer varios tuits de apoyo a su probable candidatura, provenientes de cuentas con menos de cinco o diez seguidores.

Un logro muy merecido, excelente trabajo del equipo de Cancillería y el gobierno federal.

En estos momentos difíciles es una luz en el túnel.

Gracias querido @m_ebrard https://t.co/XOnfuJMLeU — Fabiola Poblano (@fabiolapoblano) June 19, 2020

Volteen a ver las propuestas de los pueblos. FABIOLA ha luchado por el reconocimiento de nuestros derechos, conoce la problemática — Rosario Ross (@rossrosita) June 20, 2020

Poblano afirma que su perfil es para la defensa de las causas igualitarias.

-Ya sabía de la renuncia de la ex titular del Consejo, pero en estos tres días empecé a recibir llamadas de organizaciones sociales que me decían tú esta propuesta y te queremos apoyar. También me hablaron de la Castañeda y del colectivo que trabaja con la gente de Café Tacuba; me dijeron oye Fabi ojalá que sí y yo sólo le he dicho que la decisión está arriba, pero la verdad a mí sí me gustaría. Yo no me estoy candidateando, pero me parece importante y adecuado en beneficio de los pueblos originarios y para toda la discriminación que hay en este país.

-¿A usted te interesa el cargo?

-¡Sí claro! Para mí cualquier espacio donde se defiendan los derechos humanos y los pueblos originarios es un espacio de oportunidad para cambiar la realidad de este país. No tanto por el cargo sino porque desde ahí puedes instrumentar. Me dedico a la promoción y defensa de los derechos de los pueblos originarios al día de hoy lo hago desde la sociedad civil organizada. De 2018 a la fecha hemos estado formando cooperativas, elaborando proyectos productivos y ahora con la pandemia he estado gestionando de manera gratuita y sin recurso, gestión para que la gente pueda obtener algunos programas sociales. Mi grado académico es que soy licenciada en ciencias política por la UAM tengo el 100 por ciento de los créditos, pero sin título porque me fui a trabajar.

Desde ayer circula en las redes sociales un video que promueve su candidatura; y en una de las varias imágenes que ahí se muestran, se le ve junto al presidente.





-¿Eres afín a la 4T? ¿Cree que eso pueda allanar su camino al cargo?

-Fíjate que no, al revés. Sí soy afina la 4T, he caminado con ellos desde el Partido Comunista, fundadora del PRD. Sin embargo, mucha gente de Morena no me ve como esa garantía porque he tenido vínculos con otros partidos. Estuve acompañando a Gilberto Rincón Gallardo desde el tema indígena y hermanada con él en el tema de derechos humanos; pero no quise poner las fotos que tengo con él porque no quiero ser tendenciosa. Sólo dejar en claro que me interesa el consejo como instrumento de defensa real de las situaciones que actualmente se están dando en el país.

-¿Cuál es la situación actual en Conapred?, se le pregunta.

-Hoy hay una situación de crisis económica grave. Y queda claro que los grupos que han sido excluidos de esta crisis ha sido los más golpeados. No se trata sólo de los indígenas; yo creo que la gente del color, sea la religión que tenga, la forma de pensar que sea, tiene derecho a estar incluida en un escenario nacional. Esa sería mi visión del Conapred. Fortalecerlo no de manera burocrática pues el consejo que presidí éramos poquitos, nunca tuve presupuesto e hice más que una secretaría y más eventos que la sociedad civil. Hice mucho con poco.

-¿Qué vio del trabajo de Mónica Maccise?

Yo no veo mal su trabajo, puedo decirte que conocí varias campañas del consejo y sobre todo diálogos que se estaban construyendo para que entendamos que es un fenómeno estructural. Yo respeto ese trabajo, aunque también mucha gente se quejaba de no haber sido atendida; amigos que me decían llevamos nuestros casos y no fuimos atendidos. No lo veo bien ni mal. Pero creo que tiene que más bien que ver con una pertenencia al proyecto del presidente y eso es muy importante; creo que hay que poner atención en lo que dijo en relación a que la gente que participará con él, tenía que estar muy comprometida con su visión de nación.

-Si el presidente desaparece Conapred y se convierte en una oficina anexa en Segob ¿Le gustaría estar ahí?

-No, definitivamente no. Si es un tema de un órgano sin dientes en el sentido de que realmente pueda tener un impacto, no. Preferiría seguir trabajando desde muchos otros frentes porque, si lo hago, sería como negar un trabajo en Conapred, el resultado de una lucha democrática de muchos factores y que costó muchos años. Yo estoy a favor de que permanezca; e incluso al revés, que el Consejo permanezca aunque no esté yo

-¿En caso de un recorte presupuestal, también se quedaría?

Sí, por supuesto. Es la sociedad civil con quién se trabaja. No siempre las instituciones con mayor presupuesto son las que dan mejores resultados.

Otras aspirantes

Esta mañana a La Silla Rota llegó la siguiente información. “El foro de mujeres originarias de esta Ciudad de México nos enteramos con preocupación del posible nombramiento al frente de Conapred, de Fabiola Poblano quien fue presidenta del Consejo de Pueblos en la época de Marcelo Ebrard, una mujer cuestionada, que hizo mucho daño a los pueblos, no es originaria, conflictiva y nada sabe de discriminación. Sin embargo, se ostenta como tal. Preocupante”.

A pregunta expresa del tema, Poblano señala es resultado de una carta que apareció ayer en redes, firmada por el Frente Plural de Mujeres Indígenas por la titularidad del Conapred que publica su propuesta de aspirantes entre los cuales no figura su nombre. Y son, cita textual, Martha Sánchez Néstor (Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas CONAMI), Zenaida Pérez Gutiérrez (Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas ANPMI y Colectiva de Mujeres Indígenas en Movimiento AFRO), Fátima Leonor Gamboa Estrella (Red Nacional de Abogadas Indígenas RA Y Mujeres Colibrí Colectiva LesBica Indígena); Amaranta Gómez Regalado (Coalición Mexicana LGBTTI y Grupo de Mujeres Indígenas de la CDMX). Nelly Antonia Juárez Audelo (Alianza por la Reconstrucción de los pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México): Rubí Celia Huerta Norberto (Académicas, académicos, gestores culturales y personas originarios de las 4 regiones Purépecha de Michoacán), y Marcelina Bautista (CACEH Trabajadoras del Hogar); e Ismerai Betanzos Ordaz (Independiente).

A lo anterior, Poblano responde “al parecer son pueblos originarios que han estado siempre con Dolores Padierna aunque no me consta, y al ver la posibilidad de que yo llegara empezaron a mandar gente. Yo soy originaria de Xochimilco, de las familias troncales, puedes preguntar ahí el apellido Poblano. Nací en Jalisco y todo eso lo he comprobado; tuve un juicio ante el instituto electoral para que lo comprobaran y tengo un escrito donde los pueblos de Xochimilco en aquel tiempo me dieron su respaldo. Yo defiendo los territorios y en algún tiempo tuvimos mucha confrontación con los grupos de invasión para tener vivienda”.

Piden consulta para nuevo titular

La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) propuso que la designación de la persona que encabece este órgano de la Secretaría de Gobernación, tras la renuncia de Mónica Maccise, se haga por medio de un proceso de consulta.

En una carta de este lunes, la asamblea planteó que dicha consulta sea amplia, abierta e incluyente, y que considere las voces de las organizaciones involucradas en el combate a la discriminación y el respeto a los derechos humanos.