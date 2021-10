Exencargado de despacho de FGR pone queja para conocer investigación en su contra

El exencargado de despacho de la Fiscalía General de la República, Alberto Elías Beltrán, presentó un recurso de queja para acceder a la carpeta de investigación que integra el Ministerio Público por el delito de enriquecimiento ilícito.

El pasado 3 de septiembre, este medio de comunicación informó que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción de la FGR inició el expediente FED/FECC/FECC-CDMX/0000215/2021.

De acuerdo con las fuentes ministeriales, la investigación inició a partir de pruebas presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dirige Santiago Nieto.

Al conocer de la integración del expediente, Alberto Elías Beltrán solicitó un amparo en un juzgado de la Ciudad de México para acceder el expediente, sin embargo, el juez le negó la petición porque el Ministerio Público argumento que el expediente tiene la calidad de "sigilo", además, de que por el momento él no se encuentra imputado en la investigación.

"No tiene la calidad de imputado y no se ha generado en su contra acto de molestia en términos del artículo 266, no es jurídicamente posible enviar copia certificada de la totalidad de la carpeta de investigación pues sus registros son de carácter reservado y de hacerlos del conocimiento del impenetrante sin tener la calidad de imputado pudiera generarle una responsabilidad ante dicha postura", menciona la notificación hecha en septiembre pasado por el juzgado.

Contra esa determinación presentó un recurso de queja en un tribunal colegiado de la Ciudad de México, el cual lo admitió a trámite.

"Se tiene recibido el oficio de cuenta mediante el cual la autoridad oficiante remite el escrito de interposición del recurso y expresión de agravios del autorizado del quejoso Alberto Elías Beltrán contra el acuerdo de primero de septiembre de dos mil veintiuno dictado en el juicio de amparo indirecto promovido por el recurrente, en el cual determinó que no era procedente acordar de conformidad la petición realizada por la parte quejosa, debido a que los registros de la carpeta de investigación FED/EDD/FECCCDMX/0000215/2021 se encuentran en sigilo y precisamente en el hecho de conocer su contenido descansa la pretensión del impetrante al promover ese juicio de amparo... se advierte que el presente medio de impugnación fue interpuesto en tiempo, por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, párrafo primero y 99 de la Ley de Amparo se admite a trámite".

Ahora el cuerpo colegiado analizará los argumentos presentados por la defensa de Alberto Elías Beltrán para determinar si le permite el acceso al expediente o se lo niega.