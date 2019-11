Exempleados de Conafe acusan despidos injustificados y acoso

Extrabajadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) acusaron que fueron despedidos de manera injustificada y contaron que ellos también presenciaron o vivieron en carne propia la violencia laboral que ejerce el director general Cuauhtémoc Sánchez Osio. En tanto, Rosa Magdalena Aguilar Ramos, exsubdirectora de Comunicación y Difusión, quien destapó estos hechos, dijo que mañana presentará una denuncia formal.

Este lunes LA SILLA ROTA dio a conocer el testimonio de Rosa Magdalena, quien vivió violencia, acoso y hostigamiento de parte de Sánchez Osio, quien ahora en varias entrevistas ha negado los hechos.

Rosa Magdalena dijo que el director general del Conafe "cínicamente negó todo lo que yo había dicho", pero aseguró que ella no miente y por eso mañana va a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres.

Comentó que desde que su caso se volvió público, comenzó a recibir mensajes y llamadas de respaldo de sus compañeros que aún trabajan en la institución, quienes fueron testigos de las agresiones verbales y psicológicas que sufrió, y de los que algunos también son víctimas, pero que prefieren callar por temor a ser despedidos.

Rosa Magdalena indicó que espera que se haga justicia, que él tome terapia y que ofrezca una disculpa pública por la violencia que ha ejercido. Sobre los señalamientos de que ya se conocían desde antes, ella explicó que Sánchez de Osio era amigo de su pareja y que sí se conocían, pero resaltó que en público él muestra una forma de ser muy diferente a como se comporta en privado.

TAMBIÉN LEE: NUEVE EXTRABAJADORES DE CONAFE DENUNCIAN VIOLENCIA LABORAL Y DESPIDO INJUSTIFICADO

Comentó que hay al menos 100 denuncias en contra de Sánchez Osio, y que en la respuesta que le dieron en la Secretaría de la Función Pública la indicaron: "Por ley en el que se ordenó acumuilar el expediente con número de folio, al expediente, éste último expediente el de mayor antigüedad, en virtud de que el procedimiento de investigación de los citados expedientes se encuentran estrechamente relacionados con los hechos del que denuncia, lo anterior con objeto de que las investigaciones se continúen en un solo expediente".

El caso de Rosa Magdalena no es el único, también se expresó en el mismo sentido José Armando Sánchez Lobato, ex jefe de Departamento de Apoyo Logístico de la Unidad de Administración y Finanzas del Conafe, quien trabajó 29 años en la administración federal y 20 en este órgano de la SEP, pero fue despedido injustificadamente el 31 de octubre.

Señaló que Sánchez Osio dijo que los despidos en el Consejo fueron por corrupción y malversación de recursos, y ante esos señalamientos, José Armando responde: "Es verdad, me pude haber equivocado en alguna decisión, pero yo no le he robado nada a Conafe".

Destacó que hasta el momento no le han dado su liquidación y que incluso le están reteniendo la hoja sellada que necesita para finiquitar todo lo correspondiente. Esto le ha causado serios problemas económicos, ya que está pagando el préstamo de una casa.

Declaró que en varias ocasiones presenció los arranques de enojo de Sánchez Osio, como un día que entró a su oficina con celular y llamó enfurecido a su secretaria para que le quitara el teléfono. En otra ocasión uno de sus trabajadores se quejó porque el director general le aventó unas hojas y un sobre a la cara. Sin embargo, dijo que se justifica comentando que tiene un carácter fuerte y que le gusta exigir a sus colaboradores.

Hechos similares vivieron José Daniel Cruz Alta Arroyo y José Alfredo López Cruz, quienes eran técnicos superiores y también fueron despedidos sin una justificación clara y hasta el momento no han recibido lo que por ley les corresponde.

"Todos somos testigos de que el señor tiene arranques muy feos, la verdad no se vale que trate así a la gente", destacó José Daniel, quien añadió que la gente que lo conoce sabe que es una persona que actúa diferente ante los medios y en privado en su oficina.

Desde Coahuila viajaron tres ex funcionarios de Conafe, encabezados por Agnan Peinado Lauriano, ex jefe de Programas Educativos de la Coordinación Territorial, quienes también denunciaron que los rescindieron bajo el argumento de que no hacían su trabajo, pero afirmaron que hay muestras de los avances educativos en la zona.

Recordó que en las videoconferencias con los colaboradores estatales y directores de área le tocó presenciar "gritos y humillaciones a nivel nacional" de Sánchez de Osio. Además, dijo que en su entidad también sufrió violencia de parte de una colaboradora cercana al titular de Conafe.

Esta mañana, Sánchez Osio declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva que Rosa Magdalena miente y que "yo jamás en vida la ofendí", señaló que sí corrigió su trabajo y que éste no estuvo a la altura de las exigencias, pero que no hubo malos tratos de su parte.

Mencionó también que la contrató por recomendación de la pareja de Rosa Magdalena, a quien conocía, y que incluso los invitó a eventos familiares como el bautizo de su hijo en agosto pasado.