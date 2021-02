Exdirector de Pemex sí ve viable Dos Bocas; exfuncionario de Energía ve que es un error

El replanteamiento del proyecto de construcción la refinería de Dos Bocas, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para sea la Secretaría de Energía y Pemex y no una empresa privada es una muy mala idea, consideró el exsubsecretario de Energía durante un tramo del gobierno de Felipe Calderón, Gonzalo Monroy.

“Aquí que diga el propio gobierno ‘lo vamos a hacer’. Perdón pero no tenemos ni garantías y hay que tomarlo a su palabra (del presidente) de que tiene la capacidad, pero que no la tiene. Si ves los currículos de la Secretaría de Energía, los jefes de Departamento ninguno tiene experiencia en obra, ninguno y el único que la tiene es el ingeniero Barrios pero de 1970. Esa parte es donde no da nada de confianza y esa parte administrativa suena a muy mala idea”, dijo a La Silla Rota el también consultor en temas de energía.

El exfuncionario federal también recordó que Pemex lleva casi 40 años sin hacer una obra y una razón por las que ya no las hacían era porque se disparaban los costos y una parte iban a dar a las cúpulas sindicales. La participación del Instituto Mexicano del Petróleo tampoco es garantía y atribuyó las catástrofes de proyectos de refinerías al instituto.

Pero para el exdirector de Petróleos Mexicanos durante el primer tramo del gobierno de Vicente Fox, Raúl Muñoz Leos, los antecedentes de la construcción de otras refinerías, entre la iniciativa privada y el propio gobierno, muestran que sí se puede construir un proyecto de otra refinería.

“Yo no sé si se pueda decir que el propio gobierno. Pienso que el hecho de entender que en el pasado las refinerías fueron construidas por Pemex y contratistas como Bufete Industrial y otros y que fueron obras llevadas a cabo muy bien, con mucha calidad y el resultado fueron refinerías que operaron muy bien. Entonces el regresar para entender cómo se hizo eso y ahora intentar replicar esos buenos resultados, puede ser algo positivo”, dijo a LA SILLA ROTA.

Cuestionado si no podría resultar complicado, luego de que cuatro empresas interesadas en el proyecto se retiraron, respondió que sí hay viabilidad.

“Es tan viable como que así fueron construidas las refinerías en su momento, entonces regresar a prácticas muy positivas del pasado técnicamente es una buena medida, recuperar esa capacidad de hacer ese tipo de proyecto es una buena decisión”, recalcó.

En lo que ambos exfuncionarios coincidieron es en que hace falta información del proyecto.

Monroy explicó que lo que aún no ha quedado claro es si podría tener modificaciones el proyecto, con el objetivo de que sea concluido efectivamente en 2022 y así el presidente cumpla su promesa.

“Lo que pasa es que hay un elemento muy interesante. ¿Qué puede pasar? Que se vayan por una refinería de corte modular y lo que pase es que en lugar de tener un monstruo de 330 mil barriles tienes básicamente una refinería, piénsalo como si fueran bloques de Lego, básicamente, y vas construyendo de esa forma. Así puedes empezar con 50 mil barriles y tienes la posibilidad de escalar a otros 50 mil, 100 mil y creciendo con el tiempo. Esta opción da la ventaja de que le permite cumplir en tiempo y forma lo que el presidente se quiere comprometer, pero ya estamos hablando de una cosa completamente diferente. No es lo mismo que yo te diga que voy a tener un Ferrari y nada más te entregue la lona del auto”, ironizó.

“Aquí lo que estaríamos viendo es que sería cosa de 50 mil barriles que no ayuda en nada para el programa de las importaciones, que no resuelve todo el discurso de la figura energética, que estamos perdiendo soberanía, digamos que nos haríamos para atrás pero permite salvar la cara al presidente”.

- ¿Podría cumplirse lo que ofreció ¿pero ya no sería lo que anunció inicialmente?



- Es posible. Aquí hay un elemento clave. Es una de las cosas que se perdió en la mañana. Como todo el proyecto lo va a llevar Sener los requerimientos y obligaciones de información que tiene Pemex son mayores a los que tiene la Secretaría de Energía, así que vamos a tener un problema de información, que no va a ser tan abundante como todos quisiéramos, por desgracia. Eso da más pie a corrupción. La transparencia es la mejor arma contra corrupción y mientras más opaco sea el proyecto más problemas va a ser.

Por su parte Muñoz Leos consideró que falta un estudio con detalles técnicos del proyecto, y lo comparó como cuando se tiene la intención de hacer una casa, que a veces sale más o menos cara de lo que se prevé, pero depende de los estudios que se hagan.

“Es muy importante subrayar que se tiene que hacer un análisis a fondo de todos los elementos que deben contemplarse para la construcción de una refinería que es algo muy especializado, que se ha hecho en el pasado. Tenía que hacerse un análisis, un estudio del que se derive la forma de llevar a cabo el proyecto y ese estudio a fondo dirá cuánto será lo que cueste, la conveniencia del sitio que se ha escogido y lo relacionado con un proyecto institucional, grande e importante se deriva del estudio. Es como construir una casa, uno cree que va a costar X pero hasta que no se hacen los cálculos correspondientes resulta que cuesta menos o más de aquel X que se estimaba”.

Sobre el hecho de que las empresas hayan considerado que se requería más tiempo, lo atribuyó a que tal vez carecían de información.

“Si las empresas que se convocaron y no tenían suficiente información no tenían el estudio y no quisieron tomar una responsabilidad que pudiera costarles caro. Pero si no se hace estudio específico para un proyecto industrial de ese calibre y monto, estamos hablando en el aire.

- ¿No está muy claro entonces?

- No, porque no hay un estudio a fondo que nos debe de decir el monto de inversión, tiempos de la inversión, tecnologías en la inversión, etcétera. Esperamos que se haga ese estudio para empezar y que la gente que lo lidere haga buena chamba en eso.

PODRÍA SER UNA BENDICIÓN: MONROY

Gonzalo Monroy consideró que el replanteamiento podría convertirse en una bendición si se decidiera retomar la refinería de Tula, Hidalgo. Pero si no, mostrará que el presidente está empecinado en el proyecto.

“De poco o nada sirve insistir en Dos Bocas cuando la propia localización te está agregando cuatro mil millones de pesos en costos agregados. Se puede hacer en Tula, ya está hecho todo en Tula, no necesitan empezar a construir algo, que aunque sigue siendo un mal negocio, simplemente tiene mejores opciones de ser realizable que en Dos Bocas. Yo esperaría que se tomen este espacio, de aquí al 2 de junio (cuando inicia el proyecto) para replantearlo. Pero de no ser el caso va a ser una de las peores catástrofes de las que se tenga memoria”, advirtió.

Cuestionado sobre por qué el proyecto de Dos Bocas podría requerir más tiempo y más dinero, dijo que un desastre natural puede demorar cualquier obra, y el equipo no se hace en México, y lo que hacen las empresas es tomar en cuenta ambos factores para ajustar sus calendarios.

“En ese tipo de cosas es común, es regla general de que obras de ese tamaño por el nivel de complejidad, logística si de pronto se retrasó porque cayó un diluvio o un poste eléctrico y no llegó la turbina o el equipo, eso va retrasando secuencialmente a todo lo demás. Literal, si de repente un tubo no empata por 10 centímetros a otro tubo, con el cual se estaba realineando, de repente lleva dos meses extras.

“Las cuatro empresas que participaron buscan tener márgenes para poder cumplir con un calendario más aterrizado previendo esos contratiempos, pero lo que quiere el presidente es pensar en ese mundo ideal y no es el caso”.

Descartó que haya un gran ahorro de mano de obra, como aseguró López Obrador, ya que sólo sería 5 por ciento.

- ¿Que Sener lo lleve es una desventaja?

- Sí, es una gran desventaja. Lo que pasa es que aquí hay un elemento clave, una estamos hablando de un proyecto de ingeniería de dimensiones gigantescas. El equipo de ingenieros que hay en Energía perdóname pero no es el mejor. La parte donde que vamos a hacerlo de la mano del Instituto del Petróleo, bueno, las últimas grandes catástrofes que estamos viviendo en el sistema de alta refinación fue precisamente por los diseños del instituto. Que nos digan que lo van a hacer ellos no es garantía de algo bueno. Es todo lo contrario. De esos elementos agrégale que Pemex solo se vuelve un “contratista” de la Sener para llevar este proyecto, es darte cuenta de cómo esto está descabezado de todas las formas posibles.

- ¿A ello debemos agregar que Pemex no se ha distinguido por sus obras?

- Claro. Hay un elemento clave. Hace más de 40 años que no hacen obra ellos mismos, y eso es una razón de por qué no lo habían hecho. Típicamente lo que se hacía y te voy a platicar el ejemplo de Salina Cruz, ahí Pemex lo hacía de la mano de su sindicato y este hacía la obra y una serie de cosas que obviamente se inflaban los costos de manera descomunal. Era muy buen negocio y una muy buena forma de congraciarse con el sindicato, se está haciendo obra, los líderes se llevan su buena tajada, todo mundo está feliz en la gran familia petrolera. ¿Quién no está nada feliz? El erario y el contribuyente y en este caso probablemente las calificadoras de riesgo y aquel que tenga interés de invertir, todos ellos deben estar muy preocupados.

Otros temas complicados son la posible importación del equipo. Traer equipo modular puede ser complicado, ya que no es para vehículos ligeros no pesados, agregó.

Luego están los inconvenientes del sitio. Debido a la humedad y temperatura de Dos Bocas, el aluminio se ve afectado, y tubos que deberían durar 25 años, duran 7. Se debe hacer una alineación nueva más costosa y eso eleva los costos.

“Se tiene que replantear el proyecto para que esto jale. Si fuera de crudo ligero dado como vemos la producción entonces el presidente López Obrador terminaría importando crudo ligero para alimentar su refinería y ya hemos visto como se pone fúrico cada vez que importamos petróleo, son parte de las decisiones que deberá tomar”.

- ¿Cuál es la forma de salvar?

- Que se rehaga el proyecto, ojalá que tengan en las siguientes semanas, para hacerlo y tenerlo de la mejor forma posible asumiendo que todo mundo sobre calificadoras están viendo con atención y rigor que se están haciendo.

ES VIABLE: MUÑOZ LEOS

El exdirector de Pemex, Raúl Muñoz Leos reiteró que el proyecto es viable y apoya su confianza en las refinerías ya construidas.

Respecto a las razones que el presidente López Obrador arguyó para que las empresas ya no participaran en la obra, por el aumento de costos y que hayan pedido más tiempo, dijo que es depende del propio proyecto.

“Eso habrá que ver, hay que desarrollar el proyecto, el diseño de ingeniería, entrar a detalle, lo que es realmente el diseño de la refinería y hasta que no se hace un trabajo técnico a fondo es difícil opinar sobre cifras que no tienen más que opinión subjetiva”.

- ¿La Sener puede hacer la obra de la mano de Pemex?

- Insisto, ese tipo de práctica en Pemex fue muy positiva hace un buen número de años y ahí están las pruebas, entonces el recurrir a entender cómo se hicieron esos buenos proyectos y que se traten de reproducir esas buenas experiencias del pasado lo considero muy atinado.

- ¿Dónde se ubica puede ser un problema, por la humedad?

- Es parte de todo esto, generalmente en el pasado se escogieron los sitios más favorables para construir refinerías que ahora existen, y se hacían estudios correspondientes que se refiere al sitio donde se pretende construir, se verá si es adecuado o se puede hacer adecuado con ciertas medidas que se lleven a cabo. Es algo que debe de derivar del mismo estudio de la refinería.

AJ