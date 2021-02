Ex Oficial de la PGR, quien compró avión a Murillo Karam, obtiene una Notaría

Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la PGR

Judith Aracely Gómez Molano, quien fue Oficial Mayor de la PGR y autorizó la compra de un avión de 20 millones de dólares para el exprocurador Jesús Murillo Karam, fue premiada con la Notaría Número 24 de la ciudad de Pachuca.

Según información de Reforma, en agosto de 2016, a unos meses de haber dejado la Oficialía Mayor de la PGR, Gómez Molano recibió del entonces Gobernador de Hidalgo, el priista Francisco Olvera, la patente de Notario Público titular de la Notaría 24.

Para 2018, un juez federal anuló los nombramientos que hizo Francisco Olvera dado que entregó en fast-track las patentes a escasos días de dejar la Administración estatal a funcionarios y políticos del Partido Revolucionario Institucional.

El asunto de la Notaría lo revelaron los abogados de Gómez Molano durante una audiencia en la que fue vinculada a proceso por la adquisición injustificada y a sobreprecio de un avión para uso de Murillo Karam.

El motivo, fue para justificar que Gómez Molano tiene arraigo laboral y familiar en Pachuca. De esta forma lograron echar abajo la presunción de que podría darse a la fuga y así evitar el auto de prisión preventiva.

Incluso, la ex Oficial Mayor de la PGR expuso ante la jueza Beatriz Moguel Ancheita que le da trabajo a 12 personas en su Notaría, en cuya página web Gómez Molano figura como la titular.

Piden prisión preventiva para Gómez Molano

Durante la audiencia de vinculación a proceso, los Fiscales Especiales de Asuntos Internos de la ahora FGR advirtieron que Gómez Molano podría aprovechar sus vínculos como Notaria Pública para interferir en la investigación en su contra, por lo que solicitaron a la jueza la medida cautelar de la prisión preventiva, la cual fue rechazada.

Además de Gómez Molano, entre los beneficiados se encuentran Mario Souverbille González, quien era Coordinador Jurídico del Gobierno de Hidalgo al momento de la emisión de la convocatoria para el concurso de las patentes, y Héctor Aldana Rodríguez, que era secretario particular del entonces Secretario de Gobierno.

También Juan Manuel Menes Llaguno, entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; el ex Procurador estatal Alejandro Straffon Ortiz; el ex Magistrado Enrique Ernesto Viera Alamilla; Valentín Echavarría Almanza, entonces Secretario del Trabajo estatal, y Víctor Guillermo Kanan Muñoz, hijo de Víctor Guillermo Kanan Huele, ex delegado de Migración en Hidalgo, quien también es notario.

(Con información de Reforma)