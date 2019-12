Evo siempre sí abandona México y se va a Argentina

Luego de su salida forzada del poder en Bolivia, Evo Morales llegó este jueves a Argentina, su último destino para quedarse como "refugiado".

Esta información fue confirmada por el canciller Felipe Solá al medio argentino El Clarín.

Además, el canciller Marcelo Ebrard terminó por aceptar la salida del exlíder boliviano hacia territorio argentino. Destacó que, en llamada telefónica, Evo agradeció la generosidad que le brindó México.

Sostuve ayer conversación con Evo Morales quien me informó su decisión de trasladarse a Buenos Aires. Agradeció cumplidamente la generosidad de pueblo y gobierno de México. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 12, 2019

"Les he dado asilo para que entren al país, pero están firmando ahora el pedido de refugio, que es una condición diferente. Y la debe aprobar el Ministerio del Interior. La diferencia entre el asilo y el refugio es que este último está normado. En cambio, el asilo no tiene normas, no está reglamentado", detalló, por su parte, el canciller sudamericano.

El funcionario argentino indicó que no buscan que Evo Morales se comprometa a no hacer declaraciones políticas en Argentina.

También aterrizaron en este país el ex vicepresidente, Álvaro García Linera; la ex ministra Gabriela Montaño y el ex canciller Diego Pary Rodríguez.

El gobierno de México emprendió una travesía para rescatar a Evo Morales y traerlo a nuestro territorio bajo la figura del asilo político.

En días pasados, el expresidente boliviano voló hacia Cuba para recibir atención médica.

Tras la toma de protesta de Alberto Fernández como presidente, Morales decidió aceptar una invitación para refugiarse en Argentina.

Aún con el anterior gobierno argentino, el mes pasado, dos hijos de Evo arribaron al país y se instalaron en departamentos en Buenos Aires.

lrc