Evo anuncia su doble nacionalidad por accidente; ya tiene pasaporte mexicano

Nota del editor: Este material fue elaborado con motivo del Día de los Inocentes, celebrado el 28 de diciembre en México.

La noticia se dio a conocer desde Argentina: Evo Morales, el expresidente de Bolivia, se naturalizó como mexicano antes de abandonar México.

En entrevista con un diario argentino, Evo anunció su doble nacionalidad por accidente, pues no tenía contemplado revelarlo por ahora. "Ya hablé de más", lamentó, "en fin, algún día se iba a saber", aceptó. "Sí, cuento ya con la nacionalidad mexicana, fue un trámite rápido y obsequio generoso de las autoridades mexicanas durante mi estancia en aquel país".

Sorprendido, el reportero preguntó detalles de cómo había sucedido esto. Evo, visiblemente apenado por haber hablado de más, no tuvo más remedio que contestar. "En aquellos momentos de asilo, pregunté al canciller Ebrard si hacía posibilidad de obtener la nacionalidad mexicana, como una forma de evitar verme acorralado por la actual presidenta interina de mi país. Él analizó mi propuesta y conversó con el presidente López Obrador. Junto con su equipo de asesores encontraron el camino jurídico y fue así cómo me convertí también en mexicano, lo cual es para mí un honor tras conocer la calidez con que me recibió esa nación en un momento tan difícil para mí", explicó.

Evo Morales concluyó el tema precisando que fue gracias a eso, que logró salir de México de manera repentina y ágil, gracias al pasaporte mexicano que le evitó mayores complicaciones. "No soy coleccionista de nacionalidades", agregó, "pero si ustedes desean hacerme suyo con la nacionalidad argentina, yo de todo corazón la acepto", concluyó.

“Inocente palomita que te dejaste engañar”. ¡Feliz día de los Santos inocentes!

MJP