Ever, de 14 años estaba en Tlahuelilpan; piden ayuda para localizarlo

Ever Jesús Reyes Preciado no aparece desde el 18 de enero. Ese día estaba en Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando estalló el ducto que ahí atraviesa la tierra ejidal.

Al enterarse sus padres y tíos que Eder estaba ahí, desde la noche de ese fatídico día comenzaron a buscarlo. A casi dos días del suceso, aún no lo encuentran, pese a que ya recorrieron hospitales de Hidalgo y de la Ciudad de México.

No nos han dado información de él, ya pasamos a Magdalena de las Salinas y a La Raza y no nos han dado información de nada", dijo su tía Zazil López Cruz, a las afueras del hospital pediátrico de Tacubaya, en la Ciudad de México -donde están internados otras dos víctimas del estallido- donde el menor de edad tampoco se encuentra.

Zazil refirió que en Hidalgo visitaron el hospital regional y después fueron al de Mixquiahuala. En el primero les dijeron que ya no había pacientes y que los habían trasladado a la capital

Los familiares de Ever enfrentan el problema de que no hay una lista de desaparecidos, y aunque han hablado con autoridades del estado al respecto, la respuesta de estas es que les llamen a las 18 horas de este domingo.

"Ya son tres días y no nos han dicho nada de los desaparecidos, son varios. Él es mi sobrino y no nos han proporcionado información. En cualquier hospital se podría encontrar. En las listas de la Ciudad no está él, entonces vamos a buscarlo por otro lado", dijo mientras enseña la foto del jovencito, que va en tercero de secundaria.

En la búsqueda de su sobrino ha visto videos y también lo han buscado en el lugar, a ver si encuentran restos, ya que se les aventó tierra.

"No han encontrado nada. En los lugares donde hacen pruebas de genética no nos han dicho nada, que pueden tardar hasta una semana las pruebas de genética de los familiares que pueden ser compatibles con los cadáveres. Entonces si saben algo que por favor nos avisen", rogó a las autoridades.

"Son tres días de angustia de padres y familiares y los familiares que perdieron a otros no los podemos acompañar porque estamos sobre esto, no sabiendo si está vivo o muerto o quedó algo de ellos", lamentó.

NO ESTABA SOLO

Zazil dijo que el viernes 18 Eder estaba acompañado de un tío y otro sobrino y del primero ya se sabe que falleció.

Nos avisaron a las 12 de la noche que no aparecía, me enteré por las redes sociales. Yo trabajo en la ciudad y nos dijeron que había desaparecido.

"Había niños chiquitos, mucha gente, fue algo trágico que pasó y ahorita la gente que está calcinada no se sabe de quiénes son y en ese aspecto pedimos que se pudieran agilizar las pruebas de genética para saber quiénes son nuestros familiares; se pudiera agradecer eso porque una semana es demasiado".

Explicó que Ever es de Munitepec y su tío y el otro sobrino de Teltipan, un lugar vecino y perteneciente al municipio de Tlahuelilpan.

La tía de Ever afirmó que no es el único desaparecido y que hay alrededor de siete personas más, de 25 ó 27 años que no han encontrado.

Dijo que mientras el papá de Ever lo busca en hospitales, su mamá se hace pruebas de genética.

En caso de que alguna persona sepa de Ever, el teléfono de su papá, Sergio Preciado es el 7737396715.

"Ever es alto, robusto y se le hace un hoyito en el cachete", concluyó

