Evelyn, hija de Félix Salgado, es la candidata de Morena al gobierno de Guerrero

Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, fue nombrada candidata de Morena al gobierno de Guerrero, luego de resultar ganadora de la encuesta telefónica realizada por el partido, a 35 días de la jornada electoral.

En la encuesta telefónica, que se realizó en dos días, los resultados favorecieron a Evelyn Salgado con el 38%; Nestora Salgado logró el 14% de las preferencias y María de los Ángeles Núñez el 10%.

La presentación oficial de los resultados se realizó este sábado, donde el presidente de Morena, Mario Delgado, informó que además de una encuesta telefónica se realizó una encuesta espejo con Mendoza Blanco y Asociados.

En la encuesta espejo, Evelyn Salgado obtuvo el 44%; Nestora Salgado logró 12%% de las preferencias y María de los Ángeles Núñez, 11%.



El anuncio de este sábado se hizo, pese a que el artículo 43 de los estatutos de Morena señala que ningún militante podrá impulsar o imponer, para cargos de elección popular o dentro del partido, a sus familiares o cónyuges. Al realizarse la encuesta, esta determinación no sería tomada en cuenta.

La encuestadora Parametria precisó que la encuesta telefónica residencial no abarcó la totalidad de la entidad porque la mayor parte de los guerrerenses utilizan teléfono celular. Con base en sus resultados Evelyn Salgado obtuvo el 53% de opinión efectiva en Guerrero; Nestora Salgado logró el 30% y María de los Ángeles Núñez el 25%.

Félix Salgado Macedonio, padre de Evelyn Salgado Pineda perdió el registro para la candidatura el pasado martes, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo sancionó definitivamente por no haber presentado en tiempo y forma sus informes financieros de precampaña, ratificando así la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las autoridades electorales consideraron que Salgado Macedonio realizó precampaña y se negó a presentar el informe financiero de manera consciente, por lo que determinaron que su conducta fue "falta de voluntad" para cumplir la ley, además de "intentar engañar a la autoridad".

En los últimos dos meses el guerrerense intentó convencer a consejeros y magistrados electorales para que otorgaran el aval a su candidatura. Argumentó que no fue precandidato del partido y que no gastó dinero en una precampaña que no ocurrió; después responsabilizó a Morena de no haber entregado los informes correspondientes.

Aunque intentó intimidar a los consejeros electorales con advertencias en mítines, desde conocer sus domicilios hasta ser aliados de "la mafia del poder", su candidatura no avanzó. En los últimos días cambió su discurso: de expresar confianza en el fallo de los magistrados electorales, ahora señaló que fallaron en su contra por consigna.

Desde febrero, la precandidatura de Salgado Macedonio fue cuestionada dentro de Morena, por acusaciones de abuso sexual que fueron presentadas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido.

El órgano partidista inició un procedimiento de oficio por la denuncia de Basilia Castañeda, pero por mayoría de votos fueron desechados los agravios que se le imputaban al senador con licencia, lo que le permitió competir en un nuevo proceso de selección.

Félix Salgado Macedonio encabezó varios mítines afuera del INE y del Tribunal Electoral, donde incluso lanzó amenazas en contra de los consejeros electorales, específicamente, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, y el consejero Ciro Murayama.

En la sesión del martes, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó, por seis votos en favor y uno en contra –el del magistrado presidente José Luis Vargas Valdez–, retirarle definitivamente su derecho a ser candidato del partido.

En la presentación de los resultados de la encuesta, realizada por la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, Ivonne Cisneros, integrante de dicho órgano partidista, aseguró que sus datos muestran "que el INE pierde credibilidad como autoridad ante los guerrerenses".

CITLALLI PIDE UNIDAD

La secretaría del partido, Citlalli Hernández, pidió al partido mantenerse en unidad con la hija de Félix Salgado y confiaron en ganar la contienda.

El pueblo de Guerrero decidió que la joven Evelyn Salgado sea la candidata a gobernadora. ¡Enhorabuena!



El enemigo aunque está debilitado está coludido con el árbitro y es rencoroso, por eso nuestro mensaje desde morena será de UNIDAD y pasión transformadora.



¡Viva Guerrero! — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) May 1, 2021

Evelyn Salgado afirmó que "se escuchó la voz del pueblo" y llamó a la unidad a las otras dos aspirantes. Aseguró que gobernará la entidad seis años.

"No me llamo Juanita sino Evelyn, Félix Salgado es mi padre y él no tendrá ninguna injerencia en el gobierno, lo tiene claro", dijo. También negó tener nexos con el narcotráfico, "en el momento que quieran pueden ver lo que tengo, la gente nos conoce".

A pregunta expresa respecto a la violación de los estatutos de Morena, Mario Delgado respondió que no han recibido ninguna queja al respecto y que con las encuestas que se realizaron "se respetó la voz de los guerrerenses".

Compañeras y compañeros: Nos vemos hoy sábado a las 4 de la tarde en el parque de la Reina de Acapulco. Todos con alegría porque vamos a ganar este 6 de junio. ¡Hay toro! Publicado por Félix Salgado Macedonio en Sábado, 1 de mayo de 2021

Se espera que Evelyn Salgado se registra la tarde de este sábado en el Instituto Electotral y de Participación Ciudadana de Guerrero y horas después de su primer mitin como candidata en Acapulco, al que convocó su padre, Félix Salgado desde antes de conocer los resultados.

esc