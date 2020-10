Evasión fiscal tendrá prisión preventiva oficiosa, advierte Hacienda

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, informó a diputados federales que la reactivación económica tras la emergencia sanitaria comenzó en julio; pero advirtió que su evolución dependerá de que el covid no cause un segundo período de confinamiento. Además, la autoridad fiscal advirtió que se apretará el combate a la evasión fiscal y el combate a las empresas factureras; por lo que pidió evitar "jugar" a las personas físicas o morales que no se hayan regularizado por lo que presuntos delitos del 2020 tendrán prisión preventiva oficiosa.

Aunque los diputados de la comisión de Hacienda y Crédito Público esperaban reunirse de manera virtual con Raquel Buenrostro, jefa del SAT -quién reportó estar enferma de covid-, Yorio acudió en su ausencia.

"La recuperación económica ha iniciado... a partir de julio los sectores económicos operaron y se está recuperando el empleo", dijo. "Los gastos en tarjetas, venta de gasolina, energía eléctrica, remesas familiares de agosto y septiembre, muestran que podemos esperar un crecimiento positivo en estos meses... El consumo privado representa el 66% de nuestra economía y de su reactivación depende en buena medida el crecimiento económico de lo que queda del 2020-2021".

En general los legisladores señalaron que las estimaciones del gobierno federal son muy optimistas.

"Está en los rangos que también ha estimado el Banco Central, también el Fondo Monetario y Banco Mundial, algunos de los escenarios del Banco Central están empezando a converger con el que pusimos en el marco macro. En un par de semanas cuando sean públicas las revisiones de crecimiento, ustedes lo van a ver", adelantó.

Sobre la planeación del presupuesto 2021 dijo que el planteamiento del crecimiento del PIB de 4.6% en términos reales está basado en "la reapertura en la segunda mitad del 2020, la proyección de un crecimiento de 3.8 del PIB en Estados Unidos, aumento del comercio e inversión gracias al T-MEC y la reforma laboral, así como reactivación de la minería, construcción y comercio", enlistó.

MAYOR RECAUDACIÓN

Yorio señaló que la evasión fiscal representa entre 2 y 2.5 puntos del PIB. Sugirió que la estrategia de Hacienda es combatir la pérdida recaudatoria relacionada con prácticas de evasión e ilegales. "Existe margen para compensar la caída de los ingresos sin necesidad de aumentar la carga tributaria", dijo.

Afirmó que la alternativa no es reducir los impuestos, "no contamos con el espacio suficiente para estas medidas que sólo debilitan los recursos de las políticas públicas, no es recomendable por ahora", aseguró. Agregó que tampoco se están proponiendo impuestos digitales porque sólo se están aplicando los ya existentes de IVA e ISR. "En su momento hablaríamos de cuál es el diseño más adecuado para un impuesto digital luego revisaríamos con la OCDE".

Por su parte el procurador fiscal, Carlos Aranda, informó que respecto al tema de los factureros han presentado ya 43 querellas en conjunto con el SAT por defraudación fiscal y lavado de dinero. "Son en contra de personal morales o grupos de empresas factureros, dieron servicios a personas físicas o les pagaron por honorarios asimilables o vendieron facturas. Estas personas recibieron el dinero o compraron las facturas. El SAT les está pidiendo que se regularicen y paguen. Si en tres meses no lo hacen, asumiremos que no son contribuyentes de buena fe... Asumiremos que hay un pacto criminal entre el que compró la factura o recibió el dinero, contra el que vendió... ¿Qué les sugiero? Que se regularicen, ahorita no hay que jugar... Si estos delitos son del 2020 tendrán prisión preventiva oficiosa", advirtió.