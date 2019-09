Evaluación y conocimiento del gabinete de AMLO

Los funcionarios del gabinete del presidente de México que cuentan con el mayor conocimiento de la población son Marcelo Ebrard, Esteban Moctezuma y Manuel Bartlett, de acuerdo con la encuesta Enkoll para LA SILLA ROTA.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuenta con el 63% del conocimiento de la población, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, obtuvo el 37% de conocimiento, mientras que el 36% de la población conoce a Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la encuesta siguen Alfonso Durazo con 34%, Olga Sánchez Cordero con 32%, Alejandro Gertz con 31%, Octavio Romero y Javier Jiménez Espriú con 22%, Santiago Nieto con 21%, Zoé Robledo Aburto y Arturo Herrera Gutiérrez con 18%, Rocío Nahle, María Luisa Albores y Luisa María Alcalde con 16%, y por último, Irma Eréndira Sandoval con 12%.

En cuanto a la opinión que tiene la población sobre los integrantes del gabinete del presidente de México, Irma Eréndira Sandoval obtuvo 60% de opinión muy buena/buena, 24% regular, 8% mala/muy mala y 7% no sabe/no respondió, para un saldo de opinión de 52% (el resultado de la resta de la opinión muy buena/buena y la opinión mala/muy mala), María Luisa Albores contó 60% de opinión muy buena/buena, 23% regular, 9% mala/muy mala y 8% no sabe/no respondió, para un saldo de opinión de 51%; mientras que Arturo Herrera Gutiérrez tiene el 58% de opinión muy buena/buena, 25% regular, el 8% mala/muy mala y el 9% no sabe/no respondió, para un saldo de opinión de 50%.

Los saldos de opinión continúan para Esteban Moctezuma con 49%, Luisa María Alcalde con 47%, Rocío Nahle con 43%, Olga Sánchez Cordero con 42%, Marcelo Ebrard con 39%, Javier Jiménez Espriú con 38%, Santiago Nieto con 37%, Octavio Romero con 36%, Zoé Robledo Aburto con 34%, Alejandro Gertz con 30%, Alfonso Durazo con 28% y Manuel Bartlett con 24%, de acuerdo con Enkoll.

Por la presidencia de Morena

A la pregunta: si hoy fueran las elecciones para elegir el nuevo presidente de Morena, ¿por cuál candidato votaría? Los resultados arrojaron que el 35% de la población votaría por Mario Delgado, el 30% por Yeidckol Polevnsky, el 14% por Bertha Luján, el 13% por Alejandro Rojas y el 7% por Horacio Duarte, según la encuesta de Enkoll.

Respecto a con cuál partido político la población se siente más identificada, en el mes de agosto de 2019, el 45% dijo no identificarse con ninguno, el 26% con Morena, el 10% con el PAN, el 9% con el PRI y el 4% con el PRD.

Sobre el mes de mayo de 2019, los resultados fueron los siguientes: el 34% no se identificó con ninguno, con Morena el 36%, con el PAN el 9%, con el PRI el 8% y con el PRD el 4%.

En el mes de febrero de 2019, el 29% con ninguno, el 43% de la población se identificó con Morena, el 8% con el PAN, el 11% con el PRI y el 4% con el PRD.

Respecto al año pasado, en noviembre, el 32% de la población no se identificó con ningún partido, el 28% se identificó con Morena, el 16% con el PAN, el 11% con el PRI y el 5% con el PRD.

Mientras que en octubre de 2018, el 33% no se identificó con ninguno, el 31% con Morena, el 13% con el PAN, el 10% con el PRI y el 4% con el PRD.

La encuesta se llevó a cabo con 1,500 entrevistas cara a cara en viviendas del 23 al 28 de agosto del 2019 a hombres y a mujeres de más de 18 años con credencial de elector en territorio nacional. Los resultados tienen un margen de error alrededor de +/-2.53% con un nivel de confianza del 95% en los principales indicadores.

MJP