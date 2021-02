Evade AMLO comer con Mancera en hotel de Tepic

SANTIAGO IXCUINTLA, Nayarit (La Silla Rota).- De gira por Nayarit, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien estaba acompañado de su coordinador de campaña en la circunscripción número 1, Marcelo Ebrard, coincidió en el restaurante de un hotel en Tepic con el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Sin embargo, el tabasqueño evadió el encuentro y salió del hotel para desayunar en otro lugar. Aseguró que no quiso encontrarse con el ex procurador capitalino porque éste traicionó al pueblo de la Ciudad de México.

“Estaba ese restaurante lleno de gente que no me cae bien, yo no odio a nadie pero ya hay unos que de plano (…) yo creo que traicionó al pueblo de la Ciudad de México y por eso me fui a desayunar a otra parte”, aseguró tras concluir un mitin en Santiago Ixcuintla.

Sin embargo, Marcelo Ebrard dijo vía Twitter otra versión sobre lo sucedido:

Dice Pablo Hiriart que AMLO se salió de un restaurante para no saludar a Naranjo , Mancera y Serrano . No Pablo , yo estaba ahí . Andrés nunca estuvo en ese restaurante y no pudo salirse como afirmas . Si alguien ha hecho una campaña de diálogo es el. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 13 de abril de 2018

Actualmente Mancera Espinosa se encuentra de gira por varios estados del país promoviendo la candidatura presidencial de Ricardo Anaya de la coalición “Por México al frente”.

“Además es la hora del desayuno se está uno levantando, van a comer, imagínense, cuando menos que tenga uno un panorama distinto”, agregó el tres veces candidato presidencial.





Sobre los ‘PejeLeaks’





El candidato Andrés Manuel López Obrador también habló sobre las declaraciones de la supuesta editora del sitio de internet Pejeleaks quien en un programa radiofónico aseguró que la próxima semana publicarán un reportaje en el que se revelan presuntos nexos del tabasqueño y su equipo con el crimen organizado.

Aseguró que dichas investigaciones son impulsadas desde el centro de investigación y seguridad nacional que lo investiga desde hace más de 40 años.

“Quiero ir a ver mi expediente ahí en el Cisen porque es un documento histórico, llevan como 40 años investigándome (…) ahí hay gente que simpatiza con nosotros, tenemos ahí a un garganta profunda que nos informa (…) como dicen los jóvenes: ya chole con eso”, dijo al concluir un mitin en Santiago Ixcuintla.

