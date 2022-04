Eugenio Derbez arremete de nuevo contra el Tren Maya de AMLO

El actor y comediante Eugenio Derbez volvió a comentar en contra del Tren Maya, obra de infraestructura primordial para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Los de Coldplay llevan tanto tiempo en México, que les toco ver como se formaban los Cenotes que va a destruir el Tren Maya...", tuiteó Derbez en su cuenta de Twitter.

El tuit del comediante hace referencia al meme que se burla de la larga estadía en México de la banda originaria de Londres, Inglaterra.

Retoma, sin embargo, la polémica la discusión originada a partir de que Derbez formara parte de una campaña en la que distintos famosos expresan su descontento con el proyecto impulsado por López Obrador.



El objetivo de la campaña era frenar las obras del tramo 5 del del Tren Maya, sin embargo el presidente Andrés Manuel López Obrador tachó a los participantes, incluido Eugenio, de "pseudoambientalistas", pues en sexenios pasados no se habían preocupado por temas ambientales.

"No tengo necesidad de que alguien venga y me pague algunos pesos para que apoye a algún partido político, yo no recibo sobres amarillos y seguiré protestando", dijo Derbez por su parte.

Días después, el actor y productor de cine compartió un nuevo video de la campaña llamada "Sélvame del tren".

(djh)