EU ofreció 20 mdd para frenar la caravana migrante: Segob

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que la administración de Estados Unidos ofreció 20 millones de dólares a las autoridades mexicanas para detener la caravana migrante proveniente de Honduras y hacer deportaciones masivas.

"No hemos sido otro muro de Donald Trump, por eso la relación con gobierno de Estados Unidos es ríspida, porque solicitaban cosas que el país no iba a aceptar, pidieron que detuviéramos caravanas migrantes y que se hicieran deportaciones masiva; incluso ofrecieron 20 millones de dólares para usarlos en ese propósito y México no aceptó ni un centavo", detalló.

Este viernes, alrededor de las 13 horas, miembros de la caravana rompieron las vallas que separan al lado mexicano y lograron ingresar por el puente internacional Suchiate.

Navarrete Prida añadió que esperan la entrada de 6 mil migrantes y que hasta el momento se han tramitado 200 solicitudes de ingreso.

