EU fue comprensivo ante publicación de expediente Cienfuegos: AMLO

Ante inconformidad de agencias de Estados Unidos por caso Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno estadounidense fue comprensivo sobre la revelación del expediente de la DEA.

Este sábado, el gobierno de Estados Unidos expresó su "profunda decepción" por la exoneración de Cienfuegos por parte de la Fiscalía General de México, que decidió no investigarlo por falta de pruebas. Y además acusó al país latinoamericano de violar un tratado al divulgar información que le había compartido de manera confidencial.

Al ser cuestionado por esta declaración, el presidente dijo que él podría decir lo mismo, que está decepcionado por el trabajo de la DEA.

Cabe señalar que el mandatario mexicano respondió a una declaración que proviene de una vocería del Departamento de Justicia estadounidense, pues el hecho no escaló hasta la Casa Blanca que aún ocupa Donald Trump.

"Tiene qué seguir la cooperación, pero sobre bases de legalidad, de profesionalismo, de respeto a la soberanía", dijo López Obrador sobre relación con agencias de seguridad de EU. Destacó que no quieren rupturas.

En conferencia mañanera, destacó que no se deben fabricar delitos a nadie y consideró que hacer público el expediente de la DEA sobre el exsecretario de la Defensa, Salvaror Cienfuegos, fue ético y correcto.

Recalcó que su gobierno no se iba a quedar callado ante un caso sin sustento. Indicó que era una "investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento y que nos quedemos callados, imagínense que el gobierno de México que encabezo se quede callado, perdemos autoridad".

Apuntó que el expediente revela que "no hay elementos y de que, en efecto, se fabricó delitos, independientemente de la persona, nosotros debemos actuar con rectitud, entonces esto lo han entendido en Estados Unidos, los únicos que se rasgan las vestiduras con los conservadores".

Por otra parte, agradeció al gobierno saliente de Trump que les entregó el expediente contra Cienfuegos. "No hubo ninguna condición, es mucho mejor así, tener una relación profesional y transparente, con apego a la verdad", lanzó.

Indicó que cualquiera podría culpar con pantallas de teléfonos y así fabricar delitos, al tiempo que aseguró que encontraron errores y contradicciones. "Los mensajes de Cepeda, atribuidos al general Cienfuegos, no solo con faltas de ortografía, sino también en un nivel de expresión que no corresponde a un funcionario de nivel medio, ya no hablemos de alto nivel, por eso es importante el expediente", dijo.

Indicó que no se opone a que EU reinicie la investigación contra Cienfuegos u otros personajes, pero pidió que se haga con pruebas.





MÉXICO RECIBIRÁ LA MITAD DE VACUNAS MAÑANA MARTES: AMLO





El presidente López Obrador reconoció que la llegada de vacunas de Pfizer contra la covid-19 a México bajará su ritmo para cumplir con la petición de la ONU de destinar dosis a los países más pobres del mundo.

Para este martes, 19 de enero, se tenía presupuestada la llegada de 433 mil unidades, pero sólo llegarán poco menos de 200 mil vacunas contra el nuevo coronavirus.

"Pfizer está replanteando sus entregas, se tenía contemplada que para mañana iban a llegar otras 400 mil dosis, pero las quiere limitar a la mitad, esto lo están haciendo en todo el mundo", aseguró.

López Obrador señaló que las dosis de Pfizer quedarán pendientes hasta que puedan cumplir con una mayor producción de vacunas, pero adelantó que están buscando reforzar el plan de vacunación con los preparados de la empresa china CanSino y de AstraZeneca, así como con un nuevo acuerdo de compra de la vacuna rusa Sputnik V, esta última aún tiene pendiente la aprobación de uso de la Cofepris.





¿SE VACUNARON SERVIDORES DE LA NACIÓN?





Al ser cuestionado sobre si Servidores de la Nación están siendo vacunados contra covid, el presidente López Obrador reconoció que así ha sucedido por que forman parte de las brigadas "Correcaminos" que implementan el plan de vacunación en todo el país.

"Se decidió que sean los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud y los brigadistas, los que están vacunando, todos los que pertenecen a las brigadas van a ser vacunados para protegerlos", indicó.

Los voluntarios que se integren a estas brigadas también recibirán la vacuna. Actualmente se han conformado cerca de mil brigadas, las cuales suponen unas 10 mil unidades aplicadas a sus integrantes, añadió.





AMLO ESPERA QUE BIDEN CUMPLA CON REFORMA MIGRATORIA





El presidente López Obrador esperó que el demócrata Joe Biden cumpla con una "reforma migratoria" que atienda el fenómeno desde varias dimensiones una vez llegue a la Casa Blanca.

"Ahora en la campaña del presidente Biden él ofreció llevar a cabo una reforma migratoria y yo espero que se cumpla con ese ofrecimiento, con ese compromiso. Eso lo espero y lo voy a reconocer y celebrar", dijo el mandatario desde Palacio Nacional.

El presidente mexicano fue cuestionado sobre la caravana migratoria de unas 6,000 personas que partió el pasado viernes desde Honduras y actualmente se encuentra varada en Guatemala, bloqueada por las fuerzas de seguridad.

"Estamos tratando este asunto en coordinación con los gobiernos de Centroamérica y también hay comunicación con el gobierno de Estados Unidos, con los actuales funcionarios y con los que van a entrar al nuevo gobierno", puntualizó el mandatario mexicano.

Aunque las fuerzas de seguridad mexicanas se encuentran desde el sábado controlando la frontera sur del país, López Obrador invitó al "diálogo con los migrantes" para que "no entren a ningún país por la fuerza" y se les atienda conforme a los derechos humanos.

A continuación, habló de Joe Biden -quien asumirá el poder este 20 de enero- y dijo tener una "buena relación" con él.

Recordó que en 2012, cuando Biden ere vicepresidente de los Estados Unidos, mantuvo una reunión con López Obrador, entonces en la oposición, y hablaron ya en ese entonces del tema migratorio, aunque no se concretó ninguna reforma por parte de Estados Unidos.

El mandatario mexicano deseó que en esta ocasión el demócrata sí pueda impulsar su reforma migratoria.

"Él (Biden) también es sensible a este planteamiento. Y estoy seguro que de esta manera, atendiendo a los que ya están en Estados Unidos, regularizando su situación migratoria y al mismo tiempo llevando a cabo un programa de desarrollo para el bienestar de los pueblos de Centroamérica y de México se va a poder presentar una opción, una alternativa", concluyó.

En el mismo día de su investidura, Biden se ha comprometido a enviar al Congreso una propuesta de reforma migratoria que incluirá una vía a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos.





(Luis Ramos)