EU entrega a México nuevo expediente sobre caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Estados Unidos envió a México una parte de un nuevo expediente sobre el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

López Obrador señaló que negoció con la vicepresidenta de EU, Kamala Harris, que les enviaran este expediente que podría ayudar a resolver el caso.

"La comisión de derechos humanos encargada de investigar lo de Ayotzinapa me solicitó que hiciera un gestión con el gobierno de Estados Unidos para conseguir un expediente que tienen las autoridades le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara, quiero aprovechar para agradecerle porque ya me mandó una parte", detalló.

"No quito el dedo del renglón", dijo al reiterar su compromiso de llegar a la verdad en caso Ayotzinapa "no se actuó adecuadamente, con rectitud, se mintió, queremos saber dónde están los jóvenes".

SOBRE EL REGRESO A CLASES

Tras el retroceso en el regreso a clases tras detectarse un incremento en casos de covid-19, el presidente López Obrador indicó que fue una buena decisión, pero pidió no exagerar.

Pidió hacer lo necesario para que no se haga costumbre tener a los niños y adolescentes en clases en distancia.

"Eso no es lo mejor (...) tenemos que regresar lo antes posible a clases porque también tenemos que hacer una evaluación de cómo regresan y quienes no van a regresar, que hay que irlos a buscar, pero no vamos a poder saber de qué dimensiones es la deserción si no nos volvemos a reunir en las aulas", lanzó.





DICE AMLO QUE YA HAY ABASTO DE MEDICAMENTOS POR ACUERDO CON LA UNOPS





El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que pese a que hubo sabotaje de farmacéuticas y distribuidores, ya hay abasto de medicamentos en el país debido a que se están adquiriendo a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos de la ONU (UNOPS).

Destacó que la campaña realizada por empresas en la que acusaron al gobierno ante la falta de medicina para los niños con cáncer fue muy dolorosa.

México sólo adquiere medicamentos a través de la UNOPS y ninguna dependencia de gobierno compra de manera de directa, dijo.

En conferencia mañanera, López Obrador expuso que se ha avanzado mucho con la ONU para la adquisición de medicamentos.

"Ya hay abasto de medicamentos, pasamos situaciones muy difíciles porque los que controlaban la venta de medicamentos, estos monopolios vinculados a políticos llevaron a cabo acciones de sabotaje y una campaña en medios en contra de estas decisiones que tomamos pero era la única manera de garantizar que no falten los medicamentos, la única forma", explicó.





INSISTE EN CRÍTICAS A GOBERNADOR DE BANXICO





El presidente López Obrador recalcó que propondrá como gobernador de Banxico a economista serio, en sustitución de Alejandro Díaz de León, cuyo periodo termina en diciembre de 2021.

Precisó que propondrá como gobernador del Banco de México a un economista serio y honesto, "no va a ser un gran viraje para que todo mundo esté tranquilo".

Aseguró que no hubo inestabilidad tras el anuncio que hizo el viernes pasado sobre Díaz de León no seguirá en el cargo.





INVERSIÓN EXTRANJERA





El presidente López Obrador señaló que se registró un récord en el arribo de inversión extranjera a México durante el primer trimestre de 2021.

Agregó que el país "ocupaba el lugar 11 como receptor de inversión extranjera en el mundo y ahora el 7; es de los países más atractivos para la inversión extranjera".





SECTOR AGROPECUARIO





El presidente López Obrador dijo que el sector agropecuario creció 2% en 2021 a pesar de la pandemia de covid-19 y destacó los programas sociales que entrega para su desarrollo.

"El sector industrial se desplomó, servicios igual; crecieron nuestras exportaciones de alimentos, de materias primas; necesitamos de esa inversión, que se siga produciendo en el campo (...) El campo es la fabrica más importante del país", sostuvo.





HABLA DE PRESUPUESTO PARA SUS PROGRAMAS SOCIALES





El presidente López Obrador informó que el presupuesto para sus programas prioritarios y obras claves de su gobierno está garantizado.

"Estamos trabajando en estos días acerca de cómo financiar todos los proyectos para desarrollo del país, en términos generales hay solvencia, es decir, tenemos finanzas públicas sanas y fuertes", lanzó.





(Luis Ramos)