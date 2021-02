Estudiantes mexicanos ruegan para salir de Argentina y volver a casa

“Ya no tenemos casi dinero, el mes de renta se nos va a acabar y ya vemos que la posibilidad de que salgan los vuelos que reprogramamos es muy baja, de verdad nos alarma”, enfatizó Ara Ávalos Villa, una estudiante mexicana que se encuentra varada en Argentina y que vive la incertidumbre de no saber cuándo ni cómo podrá volver al país.

“Pedimos un vuelo humanitario realmente humanitario” claman ocho estudiantes mexicanos entrevistados por La Silla Rota, quienes relatan que para ellos es imposible pagar los mil 190 dólares (28 mil 560 pesos) que cuesta el boleto del vuelo humanitario que les ofrece la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual está previsto que salga el próximo 28 de agosto.

Explicaron que más de 70 jóvenes se encuentran en la misma situación, ya que salieron de México en marzo como parte del intercambio escolar y la mayoría tenía previsto regresar en julio; sin embargo, el cierre de fronteras de Argentina por la pandemia de covid-19 les ha impedido volver.

La mayoría de ellos tuvo que reprogramar su vuelo de regreso para septiembre, el problema es que no saben si Argentina abrirá su frontera para esa fecha, mientras tanto se están quedando sin dinero, sin lugar de alojamiento, sin seguro que los proteja y sin una opción concreta para volver al país.

“YA NOS ESTÁN DESALOJANDO”

La pandemia de covid-19 hizo que estos ocho jóvenes no lograran disfrutar su intercambio escolar por completo, ya que al principio no podían regresar a México por el temor de perder el semestre. Cuando en la Universidad Nacional de Villa María, ubicada en Córdoba, Argentina, les dijeron que las clases ya serían en línea, fue muy tarde, porque ya estaban cerradas las fronteras y habían pasado los primeros vuelos humanitarios del gobierno mexicano, que en esa ocasión fueron gratuitos.

Isabel Pedraza Chávez, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, relató que, a ella y a Estefanía Guadalupe Gallegos Zúñiga, alumna de la Universidad de Ciencias y Artes en Chiapas, ya las están desalojando, por lo que actualmente buscan un lugar para vivir, pero les cubriría hasta mediados de septiembre, porque no pueden pagar más.

Ella envió un correo a la Embajada de México en Argentina cuando salieron los primeros vuelos humanitarios, pero dijo que no le dieron la opción de elegirlos porque tenía un compromiso con la universidad.

Visiblemente molesta, contrariada y preocupada, Isabel declaró que a pesar de los esfuerzos que ha hecho, no ha logrado el apoyo que requiere, puesto que en la Cancillería “como tal nos han dicho que podemos hacer cartas o escribir correos explicando nuestra situación y en dado caso de que necesitemos apoyo, argumentarlo, pero realmente es como que se pasan la bolita, yo lo he visto así”.

Su compañera Estefanía enfatizó que “ahora estamos en un punto en el que nosotros ya no contamos con apoyo económico, la beca ya se acabó, el trato institucional que teníamos con Universidad también, ya se deslindaron, y nos encontramos en una situación también migratoria, porque nunca se nos activaron las visas por cuestiones administrativas del país. Estamos varados prácticamente en Argentina”.

“LOS VUELOS DE SRE SON INALCANZABLES”

Ara Ávalos Villa, alumna de la UNAM en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia, planeaba volver a México el 28 de julio, tuvo que reprogramar su vuelo para septiembre, pero no cree que para entonces ya estén abiertas las fronteras de Argentina. Ella comentó que no recibió ningún correo de la SRE para los primeros vuelos humanitarios y que pagar el que ofrecen ahora no es una opción.

“Es importante contemplar que la situación de nuestras familias no es la mejor justamente por la situación de la pandemia, las posibilidades económicas no son muy buenas y esos vuelos son inalcanzables, así de fácil”, destacó.

“Yo no sé mucho de política, ni de economía, pero de que falta apoyo, lo falta. Es muy raro, porque nos mencionan como aquí estamos, estamos en contacto, pero llega a un punto en el que eso ya no nos sirve mucho porque yo en unas semanas que se termine lo que pagué en esta casa y se termine lo que me queda, digamos que a mí correos ya no me sirven de nada, quedaría como en situación de calle y además sin visa y sin seguro. efectivamente lo que hace falta es acción, sobre todo de las autoridades de México”.

“SOMOS ESTUDIANTES, TENEMOS RECURSOS LIMITADOS”

Narda Teresa Moreno Ávila, estudiante de la Universidad autónoma Metropolitana, dio a conocer en Twitter la situación que están enfrentando. Ella tampoco tiene los recursos para pagar los mil 190 dólares del vuelo humanitario, ya que incluso es más de lo que le costó el vuelo redondo.

“Ese fue uno de los motivos por los que yo escribí el hilo en Twitter, para dar visibilidad, porque yo creo que es un abuso por parte de estas personas encargadas de organizar estos vuelos, saben la situación de toda la gente que está varada, no solamente somos estudiantes, también hay familias completas”, destacó.

Ella no tiene beca, su familia le ayudó a costear el viaje, la manutención y la estancia, pero pensaban que regresaría en julio, por lo que han tenido que hacer un esfuerzo para que siga allá en Argentina.

“El vuelo de ahorita cuesta mil 190 dólares, entonces te quedas como bueno, qué clase de ayuda es esta, se supone que la Embajada está para ver por los intereses de los mexicanos en Argentina, más nosotros los estudiantes que venimos con recursos limitados, no venimos a trabajar, venimos a estudiar y no se me hace justo el trato”, lamentó.

Aida Fonseca, alumna de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, fue a Argentina a validar las últimas tres materias de su carrera y explicó que ya ha pasado un punto de quiebre por la desesperación y la incertidumbre que siente por no saber cuándo podrá volver, porque no ha podido reprogramar su vuelo.

Denunció la falta de empatía tanto de las autoridades como de su enlace en la Universidad, ya que no le han brindado apoyo. “Lo que no logramos hacer es que entiendan que no tenemos dinero para pagar mil 190 dólares sólo para volver, que es algo que ya teníamos previsto nosotros y dentro de nuestras capacidades. No dijimos ay, guardo mil 190 dólares por si una pandemia nos ataca".

“QUEREMOS QUE EL GOBIERNO MEXICANO PIENSE EN NOSOTROS”

Ángel Adrián Alvarado Mendieta, estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, manifestó que son aproximadamente 78 los alumnos mexicanos que están varados en Argentina, sin la certeza de que vayan a poder tomar el vuelo del 28 de agosto, por la falta de recursos y porque tampoco saben cuándo se van a reanudar los vuelos comerciales.

Su compañero Luis Fernando Gómez pidió que el gobierno los apoye, porque sólo les han enviado correos de seguimiento, pero no les dan una solución.

“Nada más queda que el gobierno de México piense en nosotros, piense en sus alumnos en el extranjero y que mande un vuelo realmente humanitario, porque esos vuelos de más de mil 100 dólares para nada tienen el nombre de humanitario, nadie tiene mil 100 dólares aquí en su bolsa para decir, sí, me devuelvo”, enfatizó.

Mientras que Gustavo Pelayo, estudiante originario de Baja California, expresó que no puede comprar otro boleto y que, al no darles alternativas, las autoridades “no nos dejan otras opciones o pagamos los mil dólares que nos piden o nos quedamos aquí a la buena de Dios”.

