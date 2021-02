Estrategia anticrimen no es ocurrencia y no la vamos a cambiar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si bien se han enfrentado situaciones difíciles, su gobierno no cambiará la estrategia de seguridad que se basa en atender las causas que originan la violencia e inseguridad, pues tiene la seguridad de que es la forma más eficaz y más humana de enfrentar esos flagelos en el país.

Indicó que casos como el de Culiacán y la tragedia de la familia LeBarón, en el norte del país, son lamentables, “pero esto no nos va a desviar, al contrario, en las crisis -aunque sean transitorias- se definen más las posturas”, dijo al mencionar que esos hechos despertaron, alentaron “los afanes autoritarios de uso de la fuerza y todo esto que llevó en su momento a declarar la guerra al narco”.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal aseveró que la estrategia no es una ocurrencia e incluso está escrita en el Plan Nacional de Desarrollo de manera clara, “es algo que hemos analizado durante mucho tiempo, vamos a seguir actuando de la misma manera”, sostuvo al tiempo que agradeció a los ciudadanos que le han dado su respaldo.

"Se necesita sacar adelante la transformación y enfrentar todas las adversidades y vamos bien que no hay duda de que vamos muy bien y que vamos a ir superando todo esto que es una herencia de una política fracasada que nunca más se volverá a aplicar en el país”, indicó el jefe del Ejecutivo federal.

Señaló que a raíz de los sucesos violentos en Culiacán y contra la familia LeBarón, algunas voces han pedido que la violencia se vuelva a combatir con más violencia, "personajes siniestros manejaron la seguridad con la concepción de que la violencia se combate con más violencia".

Comentó que con estos casos "brota de nuevo como el grito: necesitamos fuerza violencia, guerra. Hasta eso que es lamentable ayuda a la definición porque se vivía en una especie de enajenación, entonces pueden ver que nunca en el periodo neoliberal se habló de atender las causas que originaron la violencia e inseguridad".

López Obrador señaló que pese a que su gobierno ha enfrentado crisis recientes en materia de seguridad, no se van a desviar su objetivo de combate a la violencia e inseguridad atendiendo las causas de éstos problemas.

"No vamos a usar la violencia para enfrentar la violencia, estamos absolutamente convencidos que la paz y tranquilidad son fruto de la justicia y respetamos a quienes piensan de otra manera, pero nosotros llegamos al gobierno con esa propuesta (de atender las causas)" que no cambiará, agregó.

López Obrador aseguró que en su gobierno los criminales que cometan un delito serán castigados, además de que no habrá complicidad entre autoridades y delincuencia pues “nosotros no tenemos precio, nuestra dignidad no tiene precio”.

López Obrador señaló que el periodo neoliberal en México se engendró una irracionalidad, por lo que llevará tiempo cambiar la situación en el país, “pero vamos bien” porque se están atendiendo las causas de la violencia y la inseguridad, algo que no se hizo en tiempos pasados.

“Nada de que vamos a respetar a los delincuentes, el que cometa un delito va a ser castigado, nada de que con dinero se logra todo, nosotros no tenemos precio, nuestra dignidad no tiene precio, por eso tengo confianza de que vamos a poder”, expresó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

LA MUERTE DE “EL BARBAS”

El presidente López Obrador recordó el operativo realizado en 2009, en el que elementos de la Secretaría de Marina abatieron a Arturo Beltrán Leyva "El Barbas".

El mandatario mexicano comentó sobre la imagen del cuerpo de quien fuera el líder del cártel de los Beltrán Leyva, expuesto semidesnudo y con dólares encima, días después de que fue abatido, hace casi 10 años, en Cuernavaca, Morelos.

“No sirvió, hay asuntos gravísimos de esa política, los niveles ya los hemos visto aquí, los índices de letalidad; se puede probar de que ajusticiaban, imagínense lo que desata eso, los odios que se desatan, la gente no olvida.

“Detuvieron a un delincuente famoso, hubo operativo y le pusieron al cuerpo dólares, ¿qué es eso? Yo respeto muchísimo a quienes piensan que con la fuerza, con medidas coercitivas, con la guerra, con el predominio o la superioridad de armamento se va a resolver el problema, pero eso no está en cuestión”, dijo.

SEGURO POPULAR

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cambiará nada en la transición al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pues quien tiene servicios médicos en el Seguro Popular seguirá teniendo igual e, inclusive, mejor servicio.

En la conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que se procurará fortalecer que no falten medicamentos, que se entreguen de manera gratuita, de manera universal, y que no falten médicos y especialistas.

“Es atención universal para todos, está consagrado en el artículo cuarto (de la Constitución) pero era letra muerta. Va a mejorar mucho la atención médica. Se van a destinar cuarenta mil millones de pesos adicionales al sector salud.

“Mi propósito es tener un sistema de salud como Canadá o Dinamarca. Estamos en eso. Creció más el número de trabajadores administrativos que el número de médicos”, dijo en Palacio Nacional

Este miércoles, padres de niños con leucemia linfobástica aguda interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la desaparición del Seguro Popular y la utilización de 40 mil mdp del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos para la creación del Insabi.

SE REÚNE CON IP LA PRÓXIMA SEMANA

El presidente López Obrador reiteró que tiene una buena relación con los empresarios de México, con quienes se reunirá la próxima semana para hablar sobre proyectos de inversión en el país.

“Siempre he tenido buena relación con los empresarios; hay discrepancias es natural, pero nunca se ha roto el diálogo. Siempre hemos estado en comunicación”, destacó.

El mandatario mencionó que hace tres días se reunió con dirigentes de las organizaciones empresariales del país, quienes le informaron que trabajan en un código de ética empresarial, el cual consideró es necesario para evitar actos de corrupción.

“Esto es necesario, que no vuelva a suceder lo que pasaba en México que empresas extranjeras sobornaban, obtenían contratos jugosos con utilidades excesivas y en detrimento de la hacienda pública”, opinó.

López Obrador refirió que se trata de empresas que hicieron negocio al amparo del poder público como: Repsol, de España, OHL también de España y Odebrecht, entre otras empresas.

