''Estoy feliz, feliz'': AMLO tras resolución de la Corte por ley eléctrica

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, señaló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia en Palacio Nacional.

"Se reparó el daño ayer, se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz; por eso estoy muy contento", dijo el mandatario.

El presidente @lopezobrador_ dice que esta muy contento por la resolución de la Corte de declara constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica patriota en beneficio del pueblo, en beneficio de la naciónhttps://t.co/GMaJ9eDihS pic.twitter.com/aWZd239Rpn — La Silla Rota (@lasillarota) April 8, 2022

López Obrador comentó que la resolución en la Corte demuestra que hay un auténtico Estado de Derecho, aunque dice que "no fueron todos los ministros". Con lo que se logró ayer en la Corte se nos alivianó la carga, ya "con lo de ayer podemos sacar adelante a la CFE y mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz, es un triunfo, si no se hubiese logrado lo de ayer, las empresas iban a aumentar el precio de la luz como en Europa".

El tabasqueño felicitó a los ministros y ministras de la Suprema Corte, estoy más tranquilo, ya salvamos a la CFE y garantizamos que no aumente el precio de la luz.

"Ayer se resistieron fuertes presiones en el Poder Judicial, los ministros estuvieron sometidos a presiones de intereses creados, de empresas y políticos, hasta de gobiernos extranjeros", señaló el presidente.

AMLO RESPONDE A KEN SALAZAR

Sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el jefe del Ejecutivo dijo que respeta sus expresiones y que la reforma energética "no viola ningún tratado".

Sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, @USAmbMex, @lopezobrador_ dice que respeta sus expresiones y que la reforma energética "no viola ningún tratado" https://t.co/GMaJ9eDihS pic.twitter.com/IFvUfatMVq — La Silla Rota (@lasillarota) April 8, 2022

El mandatario señaló que no tenido contacto con el embajador Salazar tras la resolución de la Corte.

"Fue un buen día, estoy feliz, feliz, feliz, feliz", expresó López Obrador.

El presidente señaló que podemos discrepar de manera respetuosa en algunos temas, pero el embajador y su país pueden tomar acciones de tipo jurídico, nosotros también haríamos lo propio , porque somos un país independiente, sentenció.

López Obrador señaló que la realidad política que existe ahora en nuestro país es muy diferente que la que se vive en Estados Unidos, en donde las empresas particulares tienen una gran influencia en las decisiones que toman los servidores públicos.

"En Estados Unidos existe al costumbre de que los senadores, los diputados, los políticos reciben dinero de las corporaciones empresariales, yo no voy a calificar si eso está bien o está mal. Entonces un funcionario en Estados Unidos tiene que alinearse. Si hay una empresa que se siente afectada acude al Departamento de Estado, esa es su política", declaró el presidente.

















