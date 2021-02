Estos tres funcionarios no han presentado su declaración patrimonial

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- De los 18 integrantes del gabinete federal y de los siete funcionarios que conforman su círculo cercano en Presidencia, solo tres no han presentado su declaración patrimonial ni de intereses y dos no han aceptado hacerlas públicas.

Este 30 de enero, Andrés Manuel López Obrador dio de plazo a los funcionarios del gobierno federal a que transparentaran sus bienes y pertenencias. De lo contrario fue enfático: los que no cumplan no podrán trabajar en su administración.

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los funcionarios están obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses. Sin embargo, podrá ser reservable, es decir que tienen la opción de no hacerla pública.

Para López Obrador presentarla no es suficiente, sino que los funcionarios tendrán que hacerla pública. “El que no haga público, no puede trabajar en el gobierno”, emplazó.

Hasta las 10:00 horas de este miércoles, en la página web DeclaraNet de la Secretaría de la Función Pública no había información ni datos de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social; César Yáñez Centeno, coordinador General de Política y Gobierno, y Eduardo Villegas Megías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México.

De los funcionarios que sí presentaron sus declaraciones y no aceptaron hacerlas públicas hasta el plazo que dio el Presidente son Olga Sánchez Cordero, secretaría de Gobernación y Josefa González Ortiz Mena, titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En el caso de Esteban Barragán Moctezuma difundió de manera parcial sus bienes patrimoniales y no aceptó hacerla pública la de intereses.

Tampoco Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública no difundió la de intereses y sí completa la patrimonial.

El 4 de enero, día que anunció el presidente López Obrador que haría pública su información patrimonial y de intereses, La Silla Rota revisó las declaraciones del gabinete federal.

Hasta ese momento Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia; Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Asesores y Gabriel García Hernández, coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo, no habían presentado sus declaraciones. Sin embargo, para este 30 de enero, ya estaban sus datos, aunque de manera parcial en DeclaraNet.

Barragán Moctezuma hasta el 4 de enero no había aceptado hacer pública su declaración patrimonial. Este miércoles se puede consultar de manera parcial, es decir no transparentó el valor de los bienes inmuebles, muebles e inversiones. No obstante, la de intereses no la difundió.

Los servidores públicos que si han decidido dar a conocer ambas informaciones son: Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda; Graciela Marquez Colín, titular de la Secretaría de Economía; María Luisa Albores, secretaria de Desarrollo Social; Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo; Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes; Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública; Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud y Alejandra Frausto, secretaria de Cultura.

