Estos son los 20 conceptos que expone la Guía Ética de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la presentación de la Guía Ética para la transformación de México que busca "fortalecer los valores, procurar el bienestar material y el bienestar del alma".

"Es un documento similar, aunque a la luz de los nuevos tiempos, al documento que elaboró Alfonso Reyes: la Cartilla Moral", lanzó el presidente.

En conferencia mañanera, López Obrador detalló que se imprimirán 8 millones de ejemplares de la guía que se repartirán entre adultos mayores.

"Este documento, adelanto, se va a imprimir en una cantidad considerable porque se le va a hacer llegar a ocho millones de adultos mayores. Esto ya lo habíamos planteado, para que sean los adultos mayores los que de manera voluntaria, en sus tiempos libres, puedan, si así lo desean, si están en condiciones de hacerlo, transmitir y analizar con sus hijos, con sus nietos, lo que se dice en esta guía, los preceptos que se dan a conocer para fortalecer nuestros valores", explicó.

El mandatario mexicano señaló que su movimiento sostiene que México no sólo está en una crisis económica, inclusive no sólo una crisis de bienestar material, sino sobre todo una crisis por pérdida de valores morales, culturales.

"Después de muchos análisis, reflexiones, de consultas, se llegó a la definición de elaborar una Guía Ética para la transformación de México", dijo.

#EnLaMañanera @JesusRCuevas, coordinador de Comunicación Social de Presidencia, dijo que se elaboró la "Guía Ética para la Transformación de México" en cumplimiento del compromiso 99 del presidente @lopezobrador_ de "elaborar una Constitución Moral". pic.twitter.com/jO7AfUgI2D — La Silla Rota (@lasillarota) November 26, 2020





¿QUIÉNES LA HICIERON Y QUÉ CONTIENE?





López Obrador dio a conocer que el equipo que construyó este documento se conforma por Jesús Ramírez Cuevas, Verónica Velasco, Pedro Miguel Arce Montoya, José Agustín Ortiz Pinchetti, Enrique Galván Ochoa y Margarita Valdés González.

El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, detalló que la Guía Ética es el compromiso 99 del presidente.

#EnLaMañanera Durante 2 años se realizaron más de 50 foros de reflexión, análisis y debate sobre la "Guía Ética para la Transformación de México" donde participaron universidades, asociaciones de la sociedad civil y 18 iglesias" @JesusRCuevas pic.twitter.com/Yu1AkIRqoL — La Silla Rota (@lasillarota) November 26, 2020

"Esto es en cumplimiento del compromiso número 99 que el presidente de la República hizo de convocar a los mexicanos para discutir y elaborar una constitución moral que ayude a fortalecer los valores nacionales, culturales y espirituales", indicó.

Precisó que este documento es una referencia, no una ley o norma jurídica.

"Desde luego, la adopción de una Guía Ética por parte de la sociedad es voluntaria, este documento es una referencia, no es una ley. No se trata de una norma jurídica de ningún tipo, es un documento para el debate, la discusión, la reflexión y por lo tanto la incorporación de los valores y principios que ahí se exponen es absolutamente voluntaria. Debe ser fruto del acuerdo y no de la imposición, es para la educación y no de la coerción", añadió.





El documento se conforma por 20 principios y valores:





Respeto a la diferencia

La vida

La dignidad

La libertad

El amor

El sufrimiento y el placer

El pasado y el futuro

La gratitud

El perdón

La redención

La igualdad

La verdad, la palabra y la confianza

La fraternidad

Las leyes y la justicia

La autoridad y el poder

El trabajo

La riqueza y la economía

Los acuerdos

La familia

Los animales

Las plantas y las cosas





(Luis Ramos)