“Esto va de mal en peor”, ventas caen en mercados San Juan y Jamaica

La contingencia por el virus covid-19 apenas inicia y los comerciantes de los mercados de Jamaica y de San Juan, en la Ciudad de México ya reportan una caída de hasta el 60% en las ventas que habitualmente realizaban.

Durante un recorrido realizado por LA SILLA ROTA en ambos lugares, los locatarios comentaron que la venta ha disminuido, ya que las personas optan por realizar compras esporádicas o de poca mercancía.

Hasta hace unas semanas, los pasillos de ambos mercados, comentan los vendedores, tenían vida por la afluencia de compradores. Hoy, aseguran que la calma en los corredores permite escuchar las conversaciones de los mismos locatarios

“Ha caído mucho la venta, de hecho, bastante. Usted puede ver el mercado está un poco vacío. No hay mucha gente, solo salen a comprar lo que necesitan. Pues me han caído las ventas, un 50% o 60%. Sí ha bajado bastante. De hecho, las cocinas están vacías, cuando de hecho están llenas”, comenta Gloria vendedor de comida en el mercado de San Juan, alcaldía de Cuauhtémoc.

#Ahora Gloria trabaja en el Mercado de San Juan y nos platica cómo es que la cuarentena ha afectado sus ventas

"nuestras ventas han caído en un 50 o 60%, nos afecta a todos los puestos" pic.twitter.com/mU8rZZkqjr — La Silla Rota (@lasillarota) March 31, 2020

“Hay baja venta, no hay venta desde hace una semana o más, Se había dicho que con el gel y tapabocas nos protegíamos, pero es todo, es lo único que podemos hacer mientras están las medidas del gobierno. Nos ha afectado mucho esto del virus”, explica Fernando, comerciante de verduras en el mercado de Jamaica, alcaldía de Venustiano Carranza.

Fernando trabaja en el Mercado de Jamaica y asegura que no tienen ventas "desde hace una semana o más nuestras ventas van mal, en un 60%, espero no cerrar, pero si el mercado se cierra, esto se cierra" pic.twitter.com/qiel30WFMv — La Silla Rota (@lasillarota) March 31, 2020

“Nos ha caído más del 50% en general, la mayoría de los clientes solo compran al día, porque no saben qué medidas vienen más adelante, están igual que nosotros, comprando al día. Es algo que les pasa a todos”, dijo Abel, vendedor en el mercado de Jamaica

Abel trabaja en el Mercado de Jamaica y asegura que sus clientes casi no van a comprar "nosotros estamos al día, las ventas cayeron más del 50% en general, la mayoría compra para más de una semana. No sabemos qué medidas van a aplicar más adelante" pic.twitter.com/wd6mUkZk8u — La Silla Rota (@lasillarota) March 31, 2020

“Esto va de mal en peor, nos ha caído en un 40% o 50 las ventas, poco a poco va disminuyendo la cantidad de personas que acuden al mercado a comprar mercancía. No podemos hacer nada, sólo esperar a que mejore la situación por lo de este virus”, explica Luis vendedor en el mercado de San Juan.

"Va de mal en peor esto, las ventas han caído de un 40 a 50%. Las medidas que seguimos son gel antibacterial y cubrebocas. Esto nos afecta mucho, a todos nos han caido las ventas" asegura un locatario del Mercado San Juan. pic.twitter.com/QWDxkmiJyK — La Silla Rota (@lasillarota) March 31, 2020

Los comerciantes confían en que la contingencia pase pronto, sin embargo, en caso de extenderse, no descartan que el gobierno los pueda ayudar para poder pasar la contingencia en caso de que bajen más las ventas, e incluso, si es necesario cerrar por las medidas sanitarias que se puedan aplicar.

“La verdad no, si nos preocupa porque no podemos quedarnos en casa, necesitamos trabajar. No han dicho nada de cerrar los mercados, pero nos preocupa, porque vivimos al día”, explica Gloria.

“Le pedimos al gobierno que nos deje trabajar, es nuestra fuente de trabajo, pero si tiene que cerrar el mercado, cerramos, nos vamos”, asegura Fernando.

“Debemos estar informados para saber cómo van las cosas. Espero que nos den apoyo por parte del gobierno, pero la verdad, es necesario aceptar que son muy lentos y tardados, pero la verdad sí confío”, refiere Abel

“Lo único que podemos hacer es esperar, tratar de protegernos con el gel y cubrebocas. Esto nos está afectando mucho, pero no podemos hacer nada. Esto ya lleva días, pero se ha incrementado en la última semana”, reconoce Luis.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los mercados serán uno de los pocos comercios que permanecerán abiertos, ya que los productos que venden son de necesidad básica, por lo que continuarán abiertos hasta nuevo aviso.

En algunos lugares, como supermercados, se han tomado algunas medidas sanitarias, como permitir el paso sólo a una persona por familia o portar cubrebocas. En los mercados, los vendedores aplican gel antibacterial, y en algunos casos, portan cubrebocas.

(María José Pardo)