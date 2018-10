Esto pasó en el quinto capítulo de "Un extraño enemigo", la serie de Amazon sobre los sucesos de Tlatelolco en 1968

REDACCIÓN 09/10/2018 02:13 a.m.

Joaquín yace sobre la plancha mientras Navarro y Beto observan al médico veterinario que le brinda los primeros auxilios, Navarro pregunta al cirujano si sobrevivirá, "si lo lleva a un hospital, sí", señaló el galeno.

Ante esta respuesta, Beto recibe la orden de que Joaquín sea sacado de la ciudad mientras Navarro lo reprende señalando que las armas que les dieron eran para disparar a las fuerzas de la autoridad, no para dispararse entre ellos. Así comienza el capítulo 5 de "Un Extraño Enemigo", titulado "Estado de Sitio", la serie estrenada el pasado 2 de octubre con motivo de los 50 años de la matanza de Tlatelolco.

Mientras en trasladado a un punto oculto, Alicia le pregunta a Beto cómo fue que pudo alejar a los policías tras el incidente, señalando que tuvo que sobornar a los elementos policíacospara que los dejaran libres... en ese momento son interceptados por un vehículo militar el cual les cierra el paso, tensando el momento pero sin mayor consecuencia.

Barrientos se encuentra con Echeverría, quien recibe los expedientes de los estudiantes que acudirán a la reunión entre la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Huelga (CNH), señalando que hay que seguir con lo acordado para que los estudiantes salgan confiados y que Echeverría sea visto como el presidente que quisieran tener.

En otra escena, Alicia regresa a su departamento luego de dejar a Joaquín descansar mientras David lo cuida. Alicia es sorprendida por el Memelas, quien asustado le dice que no sabe a dónde ir, mostrando su miedo por lo pasado anteriormente, ella le pregunta si había visto que alguien lo siguiera a lo que el Memelas señala que no, posterior a esto, ella le da un poco de dinero, pidiendo que no se contacte ni vea a nadie más.

En otro punto de la ciudad, Emilio Martínez Manatou y el rector Barros Sierra hablan acerca del encuentro previo que tuvieron con el presiente Díaz Ordaz y tratando de adelantar lo que podría ocurrir en el encuentro entre Echevarría y el CNH, ante esto Martínez Manatou que tanto él como el Rector, tienen que estar dentro de la negociación, ya que si la reunión en exitosa, afectaría severamente a ambos personajes.

Ante la negativa del Rector de no manipular a los estudiantes, Martínez Manatou le deja en claro que las negociaciones son entre ellos únicamente pero Barros Sierra puntualiza que él está defendiendo la institución que encabeza y respetando la autonomía del CNH, cerrando el encuentro y retirándose de la mesa.

Por su parte, Beto y los demás integrantes del CNH platican sobre lo ocurrido con Joaquín y las armas, dejando en claro que no s conveniente que se sepa que hay armas dentro la Universidad. Esta situación es escuchada por Alicia a la distancia quien sigilosa, se retira de lugar.

Un parte aguas se presenta en la vida de Fernando Barrientos, cuando su hijo Enrique revela que ha embarazado a su novia, situación que causa un gran molestia a su padre.

Tras esta situación, Fernando acude a la casa de Elena, quien tras lo ocurrido con la publicación de su reportaje, decide alejarse de Barrientos quien queda desconcertado.

Al día siguiente, Emilio Martínez Manatou empieza a hacer su jugada, ya que acude con Jesús Reyes Heróles para buscar su apoyo respecto a las negociaciones que entablará Luis Echeverría con el CNH. Reyes Heróles le dejó muy claro que a pesar de conocer su postura en contra, como institución el deber de Echeverría que lleve a cabo las negociaciones.

Ante este planteamiento, Martínez Manatou señala que el secretario de Gobernación únicamente le dará largas al tema sin resultados, situación que recalcó, habría que comentárselo al Presidente.

En un giro en la trama, observamos a Elena y Daniela, hija de Fernando, quien juego en un parque, la pequeña sufre un desmayo provocando que sea llevada a un hospital, ya ahí descubren que la niña sufre un problema cardiaco asociado con diabetes, causando la angustia de ambos padres.

Esto sucede previo a la reunión entre Echeverría y el CNH, sin embargo, Martínez Manatou se adelanta a Echeverría señalando que por órdenes del Presidente, él llevaría a cabo la reunión dejando a un lado al Secretario de Gobernación, quien mira a la distancia el inicio del diálogo.

Posterior, Echeverría encara a Barrientos, ya que el día en que más había en juego, Barrientos desaparece y le muestra un par de portadas de periódicos en donde se alcanza a ver lo exitoso que había sido el primer encuentro entre el gobierno y los estudiantes y en donde él no tuvo participación, ante esto, Barrientos le hace saber que el Presidente no hablará bien de los estudiantes en su próximo informe...

Un elemento acude y se planta frente a la Vocacional 5, iniciando una gresca, al mismo tiempo otros revoltosos inician una serie de enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad, se le indica que se hagan pasar por estudiantes; desde su centro de operaciones tanto Barrientos como Navarro supervisan que esta operación de descrédito se difunda por todas las vías posibles, llegado a los medios masivos de comunicación como la radio y la prensa.

Llega el día del informe presidencial, Díaz Ordaz tiene en su escritorio el discurso que Emilio Martínez le había escrito, al empezar a leerlo, empieza a eliminar fragmentos; ya en el podio Díaz Ordaz señala que el dilema es si debe o no intervenir la policía, ya que se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión, pero que todo tiene su límite, dejando en claro que no se permitirá que se siga destruyendo el orden jurídico.

La ovación de pie para el Presidente se hace presente por parte del Congreso.

Así es como termina este quinto capítulo de "Un Extraño Enemigo", una serie que usa hechos verídicos sobre lo que ocurrió previo al 2 de octubre de 1968.

MMM

LEA TAMBIEN Crimen, corrupción y sexo, ejes de la conspiración del 68, trama de "Un extraño Enemigo" El thriller político que lanzó Televisa en la plataforma Prime Video de Amazon debuta justo al cumplirse 50 años de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco