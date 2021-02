Esto opina AMLO sobre las autodefensas en Michoacán

El pasado lunes, Hipólito Mora, fundador y exlíder de las autodefensas en Buenavista, Tomatlán -municipio de Michoacán- anunció que retomará sus armas ante el ambiente de violencia que impera en la región y en el país, al considerar una falta de interés por parte del gobierno en cuanto al tema de la inseguridad. Este martes, Andrés Manuel López Obrador compartió su opinión al respecto.

Por su parte, Mora precisó: “Esperé cierto tiempo esperando que el gobierno hiciera su trabajo pero ya vi que no le interesa el bienestar de la sociedad,solo se preocupan por estar en campaña y ocupar un cargo público y engañar a los Mexicanos,por eso he tomado la decisión de protejer mi vida y de quien yo pueda hacerlo y le informo al Gobierno Federal y estatal que desde hoy traere conmigo un rifle y una pistola y cualquier autoridad que trate de detenerme o desarmarme va a tener que asesinar porque vivo ni a la carcel me llevaran ni me desarmaran (sic)”.

"No le corresponde a las personas garantizar la seguridad pública", expuso AMLO durante la conferencia de prensa matutina de este día 16, aunque dijo respetar la decisión del civil.

CONTRATOS PETROLEROS

Entre otros temas abordados en el encuentro matinal entre medios y López Obrador, el presidente aseguró que la mayoría de las empresas a las que se otorgaron contratos de producción y explotación, “no están invirtiendo”. Destacó a Bailleres como la única firma -de los 107 acuerdos- que “está trabajando”.

SUBASTA DE ALHAJAS

En cuanto a este rubro, AMLO consideró la idea de realizar una exposición con las alhajas que serán subastadas en Los Pinos el próximo 28 de julio, ya que “son de los más extravagante que se pueda uno imaginar”.

Pues, dijo, se trata de objetos que ejemplifican la forma en que los bienes materiales “se han puesto por encima de los valores espirituales y morales".

En total, son 153 lotes de joyería incautadas por las autoridades, cuyo precio de salida suma 22.6 millones de pesos.

PROGRAMAS SOCIALES

Respecto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, algunos de los programas sociales impulsados por su gobierno, puntualizó que la cifra de quienes han sido beneficiados con capacitaciones laborales ronda los 800 mil jóvenes, en tanto 200 mil son los productores y campesinos que han recibido apoyo.









