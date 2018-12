Esto le pidió a AMLO la mujer que burló a su ayudantía

ALBERTO OAXACA 04/12/2018 09:08 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Este martes, una mujer burló la seguridad de Palacio Nacional y logró colarse a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al concluir la rueda de prensa en el salón tesorería, la mujer que se identificó como María Arredondo Bernal sorprendió a los integrantes de la ayudantía y logró pararse frente al mandatario.

Una integrante del equipo de comunicación detuvo a la mujer que, sin embargo, ya estaba delante del presidente López Obrador, quien la escuchó por unos segundos y le dio un beso.

Tras el incidente, Leticia Ramírez se acercó a la mujer para recibir la petición que María Arredondo intentó entregarle al jefe del Ejecutivo en las manos.

Le solicito yo al señor presidente que me ayude para ayudar a los indígenas tarahumaras del municipio de Sinaloa (de Leyva) ya que vengo de una zona con mucha marginación y pobreza, no hay agua, no hay luz, no hay accesos a caminos, no hay salud, no hay educación, no tenemos nada".

La mujer se negó a explicar a los medios de comunicación la forma en que logró pasar a la conferencia y llegar hasta el presidente.

"(¿Nos podría explicar cómo es que logró pasar a la conferencia?) No, no le puedo decir".

López obrador ha reiterado que no usará más seguridad que la de la ayudantía conformada por 10 mujeres y 10 hombres que esta mañana fueron sorprendidos.









