Esto es lo que se siente al perder a un hijo

MARILUZ ROLDÁN 05/06/2019 09:10 p.m.

"Durante todo el embarazo le chiflaba a Emilia de una manera, cuando nació y me la presentaron le chiflé y en ese momento ella abrió los ojos, ese momento cambió mi vida para siempre", recuerda Abraham Fraijo, papá de una de los 49 niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC hace 10 años.

Esta tarde, la llovizna no detuvo la marcha de los padres de los 49 menores que perdieron la vida esa tarde del 5 de junio de 2009 en la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hermosillo, Sonora.

Abraham Fraijo, padre de Emilia, destaca que la parte más difícil ha sido enfrentar la falta de respuesta de las autoridades https://t.co/4kPJioLMqG pic.twitter.com/7BPFDk5H1B — La Silla Rota (@lasillarota) 5 de junio de 2019

TE PUEDE INTERESAR: El más triste #10yearschallenge: padre ABC sin su pequeña Emilia

Paseo de la Reforma, 5 de mayo y el Zócalo capitalino se cubrieron con las 49 fotos de los niños, para quienes sus padres exigen justicia, porque a una década del incendio, destacan que esto permanece en total impunidad.

La pequeña Emilia Fraijo Navarro tendría actualmente 13 años 3 meses y 14 días, comenta su papá Abraham Fraijo con exactitud. Él avanza en el frente de la marcha, mientras sostiene una bandera de México.

A Emilia le encantaba bailar, cantar, jugar, estar despeinada, le encantaba el spaghetti que le preparaba su mamá, le encantaban los chicles, siempre la regañaba porque se los tragaba", relata Abraham, quien la recuerda con amor.

Comenta que a 10 años de la tragedia, mañana podrán reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien esperan la respuesta que no han obtenido antes. sin embargo, es cauteloso y dice: "No sé si podemos hablar de justicia a 10 años, no fue pronta ni expedita, pero sí hay apertura del Ejecutivo".

Frente a Palacio Nacional, pasan lista a los 49 niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC https://t.co/4kPJioLMqG pic.twitter.com/YkHeInw1Ee — La Silla Rota (@lasillarota) 5 de junio de 2019

Abraham menciona que los padres de los 49 menores no han podido ni siquiera llevar un duelo, por la impunidad y corrupción que prevalece en el caso, pero espera que los políticos que estuvieron involucrados en la tragedia entren en los procesos jurídicos que actualmente están en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"No ha sido nada fácil, más allá de la ausencia de nuestras hijas, uno aprende a sobrevivir con eso y aprende a vivir de la memoria de ellas, esa es la parte fácil, la parte difícil ha sido tener que lidiar con este sistema que no ha hecho más que proteger, solapar, encubrir a los responsables, y la muerte de 49 niños y niñas sigue en total impunidad", lamenta.

NO OLVIDES LEER: La Guardería ABC y un héroe que fuma marihuana

La marcha avanzó en silencio sobre Paseo de la Reforma, fue hasta que entraron a la calle 5 de mayo cuando se escucharon los gritos de "ABC, nunca más". Algunos metros detrás de Abraham caminaba Loanna Cabanillas, madre de Daniel Alberto Gouzueta Cabanillas, quien murió a la edad de dos años tres meses, hoy tendría 12 años.

Loanna Cabanillas, mamá de Daniel Alberto, dice que no han tenido la respuesta que esperaban del gobierno actual https://t.co/4kPJioLMqG pic.twitter.com/VvwoWoXw9m — La Silla Rota (@lasillarota) 5 de junio de 2019

Ella relata que estos 10 años exigiendo justicia han sido muy dolorosos para toda su familia, y que ahora todavía no tienen una respuesta concreta de las autoridades. "Nuestra justicia es que vayan a la cárcel los que tengan que ir, los que no cumplieron su trabajo, recordemos que nuestros hijos fallecieron por todos los problemas que estaban en ese momento de la situación de subrogación, los permisos que no estaban bien y la corrupción que es realmente la razón por la que nuestros hijos no están aquí".

Como parte de su movimiento, desde hace cuatro años los padres formaron una asociación civil en la que trabajan por la seguridad de los niños dentro de las estancias, en donde han detectado el fallecimiento de 88 menores, la mayoría por broncoaspiración.

Esta tragedia ha movido no sólo a las familias de los menores que fallecieron sino también a otros seres queridos, como Lizeth Vázquez, quien en la marcha sostenía la fotografía del pequeño Andrés Alonso, a quien de cariño le decían "el príncipe".

Lizeth Vázquez, amiga de la familia del pequeño Andrés Alonso, afirma que lucharán hasta que haya justicia para los 49 niños que fallecieron el 5 de junio de 2009 https://t.co/4kPJioLMqG pic.twitter.com/ajHI9khpGx — La Silla Rota (@lasillarota) 5 de junio de 2019

Desde que aquí estamos exigiendo que se esclarezca el crimen de la Guardería ABC, un crimen de Estado", dice con coraje Lizeth, quien añade que por lo menos ven interés del nuevo gobierno en resolver esta situación.

Andrés habría cumplido 13 años el pasado 11 de enero, pero estas 49 familias perdieron la oportunidad de ver crecer a sus hijos debido al incendio de ese viernes 5 de junio, en el que también resultaron lesionados más de 100 menores.

Frente a palacio Nacional se escucharon los nombres de los 49 menores que perdieron la vida ese día, seguidos por el grito "no debió morir". Los padres exigen a las autoridades que se cumplan las sentencias que se han emitido contra algunos funcionarios y que se agreguen otros nombres a la lista de quienes deber ir ante la ley, porque aseguran que han sido 10 años en los que ha imperado "la impunidad, la mentira y el desinterés de las autoridades".

La marcha por los 10 años de la tragedia de la guardería ABC avanza rumbo al Zócalo https://t.co/4kPJioLMqG pic.twitter.com/yls67llSHM — La Silla Rota (@lasillarota) 5 de junio de 2019

LEA TAMBIEN El "infierno" de la Guardería ABC; 10 años de impunidad Han pasado 10 años desde el incendio en la Guardería ABC donde fallecieron 49 niños y más de 100 resultaron heridos

LEA TAMBIEN Denuncia agresión madre de la guardería ABC, durante protesta por veto La señora Paty Duarte Franco identificó a el ''Licenciado'' Borrego como su agresor durante las protestas por el veto constitucional

djh