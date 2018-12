Esto dijo AMLO sobre crítica de Clouthier a Guardia Nacional

REDACCIÓN 20/12/2018 11:36 a.m.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aclaró que Tatiana Clouthier, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, puede dar su opinión de forma libre sobre la Guardia Nacional.

Somos libres (...) yo siempre he respetado la opinión de todos y garantizamos el derecho a disentir, en la derecha y en el fascismo no hay discrepancias, siempre hay una sola voz, pero nosotros somos diferentes, libres, respetuosos", afirmó Obrador esta mañana en conferencia de prensa.

El presidente también agregó: "yo no le doy instrucciones a nadie, no le digo ´no hables´, nunca lo he hecho, no le doy instrucciones a colaboradores, servidores públicos, no. Tatiana está en todo su derecho de expresarse".

Tatiana Clouthier en diversas ocasiones ha opinado en contra de la Guardia Nacional. Recientemente, declaró, ante el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que quiere una Guardia Nacional, pero como la prometida en campaña.

La coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Yeidckol Polevnsky, opinó al respecto que Clouthier no es de Morena, sino independiente. "Creo que Tatiana tendría que informarse un poquito más sobre la Guardia Nacional", agregó.

