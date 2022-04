Esto dice la carta de Rubén Albarrán a AMLO en contra del Tren Maya

Tras la cancelación del diálogo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los integrantes de la organización Sélvame del Tren, el cantante y activista Rubén Albarrán dirigió una carta hacia al mandatario.

En la misiva el integrante del grupo Café Tacuba se enfocó en darle las gracias al presidente por no recibir a los integrantes de la organización, pues no tendrían que acudir a Palacio Nacional, sitio histórico donde no habrían obtenido la atención que esperaban y el cual describió de la siguiente manera:

"Ese oscuro lugar desde donde se han venido ejecutando tantas atrocidades en contra del pueblo y la naturaleza, siempre con la falsa y fallida promesa del progreso, el desarrollo y la modernidad, a manos de sus vergonzosos antecesores, en donde se jugarían las reglas del poder, y donde nosotros, si bien nos brindaban la palabra, habríamos de hacerlo de forma acotada y pre-censurada: hablando solo del Tramo 5 y de forma que a usted y a su equipo no les molestara", mencionó.

En el escrito Albarrán menciona que la organización Sélvame del Tren se formó con base en la diversidad de opiniones, posturas y visiones distintas de los integrantes; sin embargo el objetivo fue homogéneo: el derecho de protesta para evitar la destrucción de la selva maya.

En la carta, el cantante de 55 años mencionó cuáles eran los tres ejes del posicionamiento, el primero que los integrantes expresan empatía por la posición en la que se encuentra el presidente, dadas las circunstancias del entorno político: "Nos ponemos en su lugar y sentimos la gran responsabilidad que recae sobre sus hombros y lo difícil que debe ser intentar gobernar a tantos millones de personas y salir bien librado".

El segundo que los integrantes de Sélvame del Tren están al servicio del presidente y del país entero, además de tener la disposición para proporcionar información fidedigna y sustentada tanto al mandatario como a la sociedad.

El tercer punto era que del diálogo con el presidente para exponer su preocupación por la construcción del tramo 5 del Tren Maya era proporcionar información que sustente la posición de la organización y asegurar que la reunión fuera la primera de muchas, dado que la complejidad y consecuencias del proyecto resulta imposible de resolverse en un par de horas.

Albarrán aprovechó el espacio para emitir su postura y exhortar al presidente a apoyarse en la diversidad de organizaciones interesadas en el tema del Tren Maya así como en el diálogo con estas y la sociedad.

"No se recargue en quienes tienen intereses políticos o económicos, personales, particulares o de grupo, quienes han sido corrompidos por el dinero, y/o el poder", escribió Albarrán.

AMLO INSISTE EN QUE TERMINARÁ TREN MAYA EN 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que las obras del Tren Maya concluirán a finales de 2023 a pesar de los amparos interpuestos, algunos de los cuales están provocando suspensiones temporales en la construcción.

"Piensan que porque tenemos el tiempo encima nos van a poner contra la pared, pues no, vamos a pedir a los jueces que nos resuelvan lo más pronto posible", dijo en mañanera desde Quintana Roo. "No nos rendimos a la primera", agregó el presidente.

El jueves, un juzgado otorgó, debido a riesgos por derrumbe de acuíferos, cenotes y ríos subterráneos, una suspensión provisional contra las obras del tramo 5 del Tren Maya (que conectaría Cancún y Tulum).

"El tren no va a afectar cenotes" ni tampoco ríos subterráneos, consideró López Obrador, para luego añadir que "esa es una invención". Además, el presidente siempre ha argumentado que las personas que están en contra de la construcción del Tren Maya defienden intereses ocultos.

"Hay una serie de intereses que no quieren que avancemos en la construcción del Tren Maya. No son los ejidatarios de esta zona, son intereses aquí, donde hay más dinero. Pero vamos avanzando y vamos a continuar haciéndolo, hemos comentado a los auténticos ambientalistas que hablen con la gente", continuó el presidente.

CHOQUE CON AMBIENTALISTAS Y ARTISTAS

Recientemente, en esta lucha contra la construcción del Tren Maya en este tramo por la Riviera Maya, apareció la campaña "Sélvame del Tren", en la que participaron personalidades como Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Omar Chaparro, Bárbara Mori o Natalia Lafourcade, entre otros.

La semana pasada, López Obrador dijo en un primer momento que esperaba reunirse con dicho grupo de artistas, y aunque ellos lo invitaron a debatir sobre el asunto en la zona del suspendido tramo 5 sur, él los invitó al Palacio Nacional, donde reside.

Finalmente, la mayoría aceptó el encuentro en el Palacio Nacional, pero el presidente informó posteriormente de la suspensión del encuentro después de que algunos de ellos dijesen públicamente que no iban a participar.

El Tren Maya es un proyecto prioritario para López Obrador que, con una inversión de alrededor de 200,000 millones de pesos (unos 9,300 millones de dólares), plantea construir cerca de 1,554 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.













kach