Este gobierno no despidió a la reportera Rosy Linares: IMER

SHARENII GUZMÁN 23/04/2019 06:50 p.m.

Aleida Calleja, directora del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), aseguró que esta administración no despidió a la reportera Rosa Eugenia Linares, sino fueron los encargados del despacho del todavía gobierno de Enrique Peña Nieto.

Luego que Rosy Linares, una reportera freelance que siempre va acompañada de su hijo con parálisis cerebral y epilepsia, dijera a La Silla Rota que perdió su trabajo durante el recorte del actual gobierno federal, la titular del IMER señaló que su despido no se dio en la nueva gestión.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la titularidad del IMER el 24 de enero, el nombramiento fue el 1 de febrero y Calleja tomó posesión como directora "con todas las facultades" hasta el 21 de febrero.

TE PUEDE INTERESAR: "NO LE PIDO AYUDA A AMLO, SINO QUE ME REPONGA MI EMPLEO"

"No es atribuible ni a este gobierno ni a esta administración del IMER su despido. En diciembre no había llegado nadie del nuevo gobierno en el Instituto".

En relación a la posibilidad de contratar de nuevo a Linares, Calleja reitera que la administración anterior le heredó una situación financiera "muy difícil en el IMER".

"No solo eso, sino una infraestructura que se me está colapsando, una deuda de varios millones de pesos en laudos laborales, que incluso nos obligó a tener que prescindir de servicios profesionales durante febrero y marzo. El tema es que nos dejaron económicamente en la lona. Estoy operando con el mínimo esencial".

TE PUEDE INTERESAR: "MEDIOS PÚBLICOS TIENEN QUE SER CRÍTICOS DEL PODER"

Señaló que en el IMER renovaron contratos de enero a marzo "como si no hubiera habido recorte presupuestal. Se gastaron en el primer trimestre lo que debieron de haberse gastado en dos trimestres de acuerdo con el recorte presupuestal. Eso me deja en una situación de apenas pagar los gastos operativos".

Confío que a finales del año, si el gobierno federal les otorga la ampliación presupuestal que el IMER pide, la situación mejore. "Por ahora estamos realmente con serios problemas financieros".

Réplica

En referencia a la nota publicada en su portal informativo titulada ""No le pido ayuda a AMLO, sino que me reponga mi empleo", publicada el día 22 de este mes, en donde narra el despido de una periodista con un hijo con discapacidad por parte del IMER a raíz de la entrada del nuevo gobierno, me permito puntualizar que la información es inexacta y sin sustento en su acusación, ya que:

En diciembre del 2018, momento de su despido, las determinaciones sobre el personal del IMER estuvieron bajo la responsabilidad de quienes quedaron como encargados de despacho por parte del gobierno de Peña Nieto, por lo que no se puede responsabilizar al nuevo gobierno de tal despido.

Como fue público, el nuevo gobierno anunció la nueva titularidad de la Dirección General del IMER hasta el 24 de enero de 2019, misma que se concretó con mi nombramiento el 1 de febrero y toma de posesión hasta el 21 de febrero, en tal sentido no existe ninguna responsabilidad por parte de esta administración ante dicho despido como lo da a entender la nota publicada en su portal. Mucho hubiera agradecido que su reportera hubiera corroborado la información con el IMER a fin de contar con una versión más completa de los hechos.

En aras del derecho a la información de sus lectores y para evitar confusiones, le solicito pueda publicarse esta aclaración respecto de lo publicado en su portal informativo.

Saludos cordiales

Aleida Calleja

LEA TAMBIEN "No le pido ayuda a AMLO, sino que me reponga mi empleo" Rosy trabaja con su hijo de seis años en sobre su espalda; en diciembre le tocó recorte en el IMER y ya no cuenta con solvencia para medicamentos

LEA TAMBIEN ¿Perderá AMLO apuesta por estadísticas de empleo? En la conferencia matutina de este martes, AMLO dijo que el empleo formal en México había crecido a cifras "nunca vistas" desde hace 10 años

LEA TAMBIEN Marzo 2019, el peor mes para el empleo en México El IMSS señala que la generación de empleo durante el primer trimestre de este 2019 fue 26.9% más bajo que el reportado el año pasado

AJ