Este gobierno dijo que venía a hacerlo distinto, ¿dónde están?: Alberto Athié

El exsacerdote Alberto Athié se convirtió este 14 de noviembre en tendencia en las redes sociales. Centenas de tuiteros salieron en su defensa, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera en su conferencia mañanera que no sabía quién era, para referirse a él como uno de los integrantes del Consejo Consultivo que renunció a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en protesta por la cuestionada elección de Rosario Piedra al frente del organismo.

Además, el primer mandatario aseguró que Athié formaba parte del consejo de un organismo que sólo simulaba.

Al respecto el ahora exconsejero dijo en entrevista con La Silla Rota que comprendía que no sea conocido, pues no le interesa estar en los ambientes públicos. Pero pidió analizar y no descalificar y explicó que renunció al Consejo por la forma en que se eligió a la nueva ombudsperson, pero desde antes también mantuvo posturas encontradas con la CNDH.

"Te digo, hay que analizar. Una cosa es descalificar y lo que quieran y otra ver a qué se refiere. Me retiré de la comisión al ver que había temas que planteé y no se me hizo caso pero no mantuve una actitud de sometimiento, solapamiento. Planteé problemas y al ver que no se me hizo caso con este nombramiento en la comisión, renuncié, en este gobierno que dijo que venía a hacer las cosas distintas y ¿dónde están?", cuestionó.

El exsacerdote relató parte de su trayectoria y recordó que reveló abusos sexuales cometidos por algunos sacerdotes católicos contra menores de edad, lo que le costó salir del país, debido a las presiones recibidas por el entonces cardenal, Norberto Rivera.

"Cuando he salido a los medios ha sido para denunciar casos, abusos de las autoridades porque no querían que se supiera. El cardenal Rivera me ofreció hacerme obispo si yo mantenía el silencio de los abusos y le dije que no. Me fui del país, me corrió, me fui a Chicago dos años, quedé en autoexilio. Ahí trabajé con migrantes hispanos y luego a mi regreso le dije –a Rivera- que no regresaría a su diócesis. Presenté mi renuncia en el ministerio ante el Papa Juan Pablo, una renuncia irrevocable y luego me dediqué a tratar de seguir luchando por los derechos de las niñas y los niños por abuso clerical y otros derechos que ya venía trabajando desde hace mucho tiempo", recordó.

"A la pregunta de ´¿tú estuviste cubriendo, solapando´, no jamás lo hice en ninguna materia. Si me preguntas sobre la seguridad militar cuando el entonces presidente Felipe Calderón sacó a los militares a la calle, nos opusimos directamente. Fuimos a verlo, pedimos a una cita con Eduardo Gallo y María Elena Morera para decirle que era un error clarísimo sacar a los militares a pelear una guerra contra los narcos, el lenguaje mismo. Lo dijimos abiertamente, por supuesto no se nos hizo caso", se refirió a aquellos días en que el entonces presidente panista lanzó su cruzada contra la delincuencia organizada.

"Eso quiere decir que aunque tú digas algo no porque lo digas ya, las cosas van a cambiar. Nos opusimos a ellos, a Enrique Peña Nieto, nos oponemos al modelo de Guardia Nacional militarizada. En lo personal no soy un experto pero fui a ver al Senado, le dije ´no vayan a claudicar frente a la ley de seguridad interior" y de otros temas hemos mantenido una lucha permanente, abierta cuando ha sido necesario sobre varios temas, no hemos solapado ningún tema", remarcó.

Athié, quien fue uno de los 56 aspirantes a presidir la CNDH, presentó este 12 de noviembre su renuncia, en protesta por el proceso de elección de la elección de la nueva ombudsperson, que será recordado porque no quedó claro el conteo de votos. Ante las protestas de los senadores panistas, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ofreció reponer la votación pero antes de hacerlo de manera sorpresiva se votó ante el Pleno si los legisladores estaban de acuerdo en hacerlo, y aliado con panistas y verde ecologistas impidieron que se repitiera la votación. Rosario Piedra Ibarra tomó protesta entre las protestas de los panistas.

Athié se refirió al proceso y criticó que no fueran tomados en cuenta los requisitos para el cargo y consideró que más bien ya se tenía una terna armada.

"Fue jugar con personas y procesos para imponer de forma burda y brutal y terminó en un zafarrancho", lamentó.

También se refirió a la respuesta que dio la nueva ombdusperson sobre la violencia contra periodistas, cuya respuesta fue "¿hay periodistas asesinados?"

Imagínate para comenzar esa respuesta preocupó mucho, si ya de por sí estaban preocupados con esta situación

El ex integrante del Consejo Consultivo de la comisión compartió que antes de renunciar les había adelantado a sus compañeros que si no se reponía el proceso, él presentaría su renuncia.

Con la forma cómo llega (Rosario Ibarra) lastima, lacera la legitimidad moral de su persona, que yo creo no sólo debe pensar en el daño que puede ocasionar, sino que además lacera la credibilidad de la CNDH, la historia que ha transcurrido es un proceso lento y volvemos al esquema de ´lo que diga el presidente´

Cuestionado sobre si veía justa la denostación de órganos autónomos porque fueron creados en otras administraciones, Athié respondió que lo correcto es hacer balances para ver qué funcionó y qué no para ver qué se puede mejorar.

Reconoce que por ejemplo hubo injerencias, presiones y acuerdos para que no se hicieran ciertas cosas en años anteriores la CNDH, o para que se emitieran en cierta fecha ya que acabó su periodo, pero que aún así hubo temas que le resultaron complicados a la anterior administración.

Pero destaca logros como la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011. "Fue un logro maravilloso, lloré el día que se publicó en la Constitución, se dio un paso maravilloso si comparas primero la redacción de la de 1917 a la de 2011, en la que la de hace 100 años dice ´otorga´ como si fuera un soberano, a ´reconoce´ derechos y acuerdos internacionales", dijo.

"Y da facultad al Senado para que haga el nombramiento y buscamos que no sea autoritario, ya que no son soberanos ni pequeños reyecitos ni reinitas, son autónomos y deben contrabalancearse entre ellos para buscar un proceso de mayor justicia", agregó.

La Constitución le dio al Senado el mandato, debe cuidar que se nombre con la mejor injerencia de otros poderes y el suyo propio y eso significa abrir; por eso discutíamos si el voto debe ser abierto, menos manipulado

Athié recordó que llegó al Consejo Consultivo en 2016 y mantuvo diferencias con el anterior ombudsperson, Luis Raúl González Pérez, y en esos temas, prefería retirarse.

Al preguntarle qué temas eran, mencionó que uno fue cuando le entregó copia de la demanda de juicio político contra el anterior presidente de la comisión, Raúl Plascencia Villanueva, por usar a modo la comisión. "Fue para que supiera que ese tipo de actitudes no nos iban a dejar indiferentes", explicó el ex sacerdote.

Otro tema donde hubo diferencias fue el informe del comité de Naciones Unidas de derechos del niño en materia de violaciones y clérigos y sobre el cual México no ha hecho nada, salvo en el caso de algunos sacerdotes, añadió.

Luego entregó un dossier sobre el caso de la acusación de del que se le acusa a Israel Vallarta de secuestro. Se trata de un implicado en el caso Florence Cassez, pero que a diferencia de la francesa lleva 15 años sin siquiera ser sentenciado.

"Vamos a luchar por su libertad", anticipó.

Otro tema fue cuando le reclamó al entonces titular de la CNDH que no se había puesto en marcha lo que recomendó la ONU a la CNDH en materia de derechos de personas con discapacidad. Otros asuntos fueron la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de 300 personas en Coahuila "que vi no se hacía nada", concluyó.

MJP