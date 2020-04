Este es el plan para enfrentar la crisis económica ante el covid-19

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó el plan para enfrentar en México la crisis sanitaria y económica que se registra a nivel mundial debido a la pandemia del covid-19 y a la caída en los precios del petróleo.

En conferencia de prensa, anunció un decreto en pro de la recuperación económica, el cual entrará en vigor una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, este mismo día, y con el que se establece la aplicación inmediata de diversas medidas ante las circunstancias actuales.

Destacó que destinará un presupuesto extra de 622 mil 556 millones de pesos a proyectos y programas sociales, sin generar deuda ni impuestos nuevos.

Con esta inyección de recursos, López Obrador prevé entregar 3 millones de créditos y crear 2 millones de empleos.

"Todo esto es para proteger al 70 por ciento de los mexicanos y a 25 millones de hogares, sobre todo en sectores pobres y clases medias", indicó.

"Propongo la aplicación urgente de las siguientes medidas; uno, no será despedido ningún trabajador, pero no habrá nuevas contrataciones; se reducirá el salario de los funcionarios en un 25 por ciento, de igual forma los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año, el concepto de alto funcionario aplica desde subdirector, hasta el presidente de la República", indicó.

Otras de las acciones anunciadas por López Obrador este día son: la cancelación de 10 subsecretarías, pero se mantienen el rango y el salario a quienes dejan dichos cargos, además de que se cerrarán la mitad de las oficinas y solo permanecerán las que se consideren esenciales para la gente.

AUSTERIDAD





1.- No se despedirá a ningún trabajador al servicio del Estado. Tampoco habrá incremento de personal, se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25 por ciento de manera progresiva, es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De igual forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de subdirector hasta presidente de la República.

2.- Se cancelan 10 subsecretarías. No se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, esto también incluye a lo supuestamente comprometido.

3.- Extensión de suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación, debido a la pandemia hasta 1 agosto.

4.- Deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de manera directa al público y aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente.

En este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas, inmuebles, entre otros ahorros.





PROGRAMAS SOCIALES y OBRAS CLAVE DE INFRAESTRUCTURA

Se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios:

1. Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.

2. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

3. Sembrando Vida.

4. Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras.

5. Becas para el Bienestar Benito Juárez.

6. Construcción de 100 universidades públicas.

7. La Escuela es Nuestra.

8. Jóvenes Construyendo el Futuro.

9. Tandas para el Bienestar.

10. Banco del Bienestar.

11. Atención médica y medicamentos gratuitos.

12. Producción para el Bienestar.

13. Precios de Garantía.

14. Distribución de fertilizantes.

15. Apoyo a pescadores.

16. Guardia Nacional.

17. Aeropuerto ´General Felipe Ángeles´.

18. Producción petrolera.

19. Rehabilitación de las seis refinerías existentes.

20. Construcción de la refinería de Dos Bocas.

21. Generación de energía eléctrica con la modernización de plantas e hidroeléctricas.

22. Mantenimiento y conservación de carreteras.

23. Caminos de mano de obra.

24. Caminos rurales.

25. Carreteras en proceso de construcción.

26. Sistema Aeroportuario de la Ciudad de México.

27. Terminación del Tren interurbano México-Toluca.

28. Terminación de presas y canales.

29. Parque Ecológico Lago de Texcoco.

30. Programa de Mejoramiento Urbano.

31. Programa Nacional de Reconstrucción.

32. Tren Maya.

33. Tren de Guadalajara.

34. Internet para todos.

35. Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

36. Zona Libre de la Frontera Norte.

37. Espacio cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec.

38. Defensa de los derechos humanos.

Además, la Secretaría de Hacienda dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No se podrá utilizar sin autorización de la Secretaría de Hacienda recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo.

El séptimo punto es que tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las secretarías de Marina y Defensa Nacional. Como octavo, se aplicará la Ley de Austeridad Republicana de manera rigurosa.

"La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 565 millones de pesos, 622 mil 565 millones de pesos; al mismo tiempo, se otorgarán tres millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media".

Lo mismo, se crearán dos millones de nuevos empleos. Todo lo cual hará posible proteger al 70 por ciento de las familias mexicanas, equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo a los pobres y a los integrantes de las clases medias. Todo ello, sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país.

"Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica o de cualquier índole, cualquier tipo de crisis, siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valor y principios como el del humanismo y se gobierne para y con el pueblo".

Estas medidas aplican para todo el Poder Ejecutivo federal, es decir, incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.

La responsabilidad de la aplicación de este ordenamiento corresponderá a los secretarios, a los directores de dichos organismos y a la Secretaría de la Función Pública.

El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el día de hoy y cesará en su vigencia el 31 de diciembre del 2020.