Este es el plan del gobierno de AMLO para combatir el sargazo

Luego de que el este domingo el presidente afirmara que no considera que el problema del sargazo “sea gravísimo, como algunos dicen”, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador anunció el plan que implementará para combatir esta problemática que afrontan algunas playas de Quintana Roo.

"Sé que no he hablado mucho del tema pero es porque no considero que sea gravísimo, como algunos dicen, el problema del sargazo", dijo Andrés Manuel López Obrador durante un evento en Tulum, Quintana Roo.

Al descartar la licitación para contratar a empresas que limpien las zonas afectadas por el sargazo, el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, explicó, durante la conferencia matutina de este lunes -realizada desde la entidad quintanarroense-, que se construirá una sargacera “muy parecida” a las comercializadas en el mercado, lo que representaría una inversión de entre 6 y 8 millones de pesos.

Hay 52 millones de pesos no vamos a comprar sargaceras, no vamos a licitar empresas que pongan barreras, vamos a diseñar una sargacera muy parecida a las que están en el comercio, nos puede costar en 6 y 8 millones de pesos y estará lista en un par de meses; será por bandas, cada mes iremos teniendo una. Estimamos que con unas 10 o 12 podemos ir atacando el problema del sargazo", detalló el almirante.

Dicha sargacera será colocada en la costa afectada, “entre comillas porque no es ni todos los días, son cerca de 955 kilómetros y nos vamos a poner de acuerdo para ver cuál es el más importante para empezar a atacar”, agregó el titular de la Marina.

Respecto a las licitaciones, López Obrador aclaró que los procesos eran usados para hacer “negocio” al declarar las emergencias por sargazo en el estado, además de asegurar que el asunto se va a “resolver sin problemas”.

¿Qué pasaba? ¿Por qué no se atendía bien? Porque se preocupaban, pero no se ocupaban y había siempre actos de ineficiencia en la atención del problema, incluso, de manera irresponsable, se declaraban alertas de emergencias porque lo que buscaban era que se pudiese contratar sin licitar y ese es negocio”, expuso AMLO en la mañanera.

Por su parte, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que, pese a que hay sectores que han resentido la presencia de sargazo en las playas, la ocupación hotelera no ha sufrido afectaciones, "pero puede pasar", advirtió.













