"Este era mi último trimestre, me graduaba en abril"

A más de 47 días de que estallara el conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam) y las autoridades universitarias, aún no se tiene una fecha de regreso a clases y los estudiantes son los más afectados en medio de esta situación.

El pasado 1 de febrero, a las 23:00 horas, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) estalló en huelga. Casi dos meses después de la decisión, la problemática no parece tener una fecha de resolución.

Daniel, un estudiante de último trimestre de la carrera de Administración, aseguró que es una situación muy frustrante, pues en abril de este año estaría por terminar sus estudios universitarios y poder comenzar su vida laboral; sin embargo, con la huelga todo está detenido.

Este era mi último trimestre, todo el proceso no sólo se pausó sino hasta se retrasó porque también todos los temas administrativos están detenidos. Los trámites de titulación, para servicio social y de más. Yo ya me iba a graduar en abril y esto se retrasó todo".

De momento no ha querido buscar trabajo por la incertidumbre del regreso a clases, pues no quiere tener que dejar tirado un trabajo para concluir los dos meses que le hacen falta para acabar la universidad y tampoco es opción buscar otras ofertas estudiantiles ya que "está parado en el último escalón" y no le sería redituable.

Eréndira, otra estudiante de la UAM de la carrera de Nutrición de noveno trimestre, lamentó que la huelga le ha afectado en sus tiempos escolares, ya que tenía organizado cumplir con su servicio social y otras actividades personales, pero todo lo ha tenido que poner en pausa "no he podido avanzar ni hacer nada de eso, por la huelga no funciona nada, ni la página y principalmente he perdido tiempo que nadie me repondrá".

"Yo no veo que ninguna de las dos partes quieran acceder o llegar a un acuerdo, por ello pienso que se va a perder todo un trimestre a pesar de que el rector nos dice que no nos preocupemos porque tratarán de acomodar el calendario escolar".

En el tiempo que no ha tenido clases, Eréndira optó por entrar a cursos y talleres enfocados en su carrera y también ha buscado información basadas en el plan de estudios para no estar sin hacer nada.

El caso de Yara es diferente, ella estudia diseño de la Comunicación Gráfica y va en onceavo trimestre. Considera que la huelga está bien y que es "bueno apoyar a los trabajadores porque gracias a ellos tenemos la universidad que tenemos y todos los servicios" pero el hecho de no tener clases es una afectación directa.

Hay algunos alumnos que no viven aquí en la ciudad y tienen detenidos sus proyectos, en mi caso estoy en un colectivo de creación audiovisual y siempre estamos trabajando y pero ya me puse a buscar trabajo mientras pasa la huelga".

En cuanto a la fiesta de graduación, los estudiantes también tienen una gran incertidumbre, pues al no saber la fecha en que concluirán la carrera han tenido problemas con los organizadores del evento, quienes la única opción que les han dado ha sido seguir pagando sus boletos o cancelar.

¿CUÁNDO TERMINARÁ LA HUELGA?

Hasta el momento las autoridades de la universidad no han dado una posible solución al conflicto. El Situam rechazó el aumento salarial del 3.35% que autoridades universitarias les ofrecía, exigiendo un alza del 20%. También acusa de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, entorno a que las autoridades universitarias no cubren las plazas que van quedando libres, exigiendo la apertura de 400 nuevas plazas.

El sindicato también critica que las autoridades universitarias alargan el conflicto y apuestan por el desgaste de los trabajadores.

La organización gremial consideró que es alarmante que el rector general, Abel Peñalosa, y el secretario general, José Antonio de los Reyes, llamen a la apertura de las instalaciones sin que hayan presentado una propuesta que solucione el conflicto pues esto podría desencadenar en conflictos violentos.

En tanto, los estudiantes se mantienen al pendiente de los avances de la huelga y la fecha del regreso a clases en las publicaciones oficiales que hace la institución en su página de Facebook, misma donde se lee que la universidad hará todo lo posible por retomar sus actividades cuanto antes.

