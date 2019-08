Estas son las razones de la detención de Rosario Robles, según Calderón

Ojalá se haga justicia, sin abusos y sin arbitrariedades. Me queda claro que hay fuertes irregularidades que tienen que castigarse, pero también la manera en que fue puesta en prisión a la mala, mañosamente la secretaria Robles, me parece que tiene una parte de arbitrariedad que no tiene porqué ser así, parece más bien una venganza personal contra ella", lanzó el exmandatario mexicano.