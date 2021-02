Estas son las gotas de nanomoléculas que usa Olga Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que no usa cubrebocas para protegerse del covid-19 porque utiliza nanomoléculas de cítricos. Este martes se dio a conocer que el producto que consume es Gasdem B, que no es un medicamento, sino un un suplemento alimenticio y por lo tanto no cuenta con registro sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El pasado 5 de junio, Sánchez Cordero fue cuestionada sobre por qué no usa cubrebocas, a lo que respondió: “Yo no, yo estoy blindada con mis gotas, son nanomoléculas de cítricos”.

El senador Martí Batres (Morena) reveló en Twitter el secreto de la titular de Segob al publicar una fotografía de las gotas de nanopartículas de cítricos, las cuales dijo que fueron creadas por científicos mexicanos.

Estas son las gotas de nanopartículas de cítricos de las que habló hace unos días la secretaria de Gobernación @M_OlgaSCordero. Son una creación de científicos mexicanos. pic.twitter.com/S85KI9NJ0B — Martí Batres (@martibatres) July 1, 2020

Las gotas son de la marca Gasdem B, que son un suplemento alimenticio a base de extractos cítricos nanoparticulados más zinc, de acuerdo con la descripción que hay en su página de internet.

Este producto tiene un precio de 499 pesos y sólo está a la venta por internet. Según la página web, usan la nanotecnología, que consiste en manipular la materia a nivel atómico.

Sin embargo, no hay pruebas científicas de que este producto tenga algún beneficio contra el covid-19, ya que no es un medicamento. Al ser un suplemento alimenticio, ni siquiera requiere de un registro sanitario, porque los fabricantes y los responsables de su comercialización en el país sólo necesitan un aviso de funcionamiento.

La Cofepris detalla que un suplemento alimenticio “No es un producto dirigido para tratar, curar, prevenir o aliviar síntomas de alguna enfermedad".

“Se debe tener en cuenta que, los productos dirigidos a tratar o curar un padecimiento o enfermedad son insumos para la salud (medicamentos, remedios), que deben ser prescritos por un profesional de la salud, y requieren un registro sanitario emitido por la Secretaría de Salud que avala su seguridad, calidad y e­ficacia”.