Estas son las 4 quintetas finalistas para consejeros electorales

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibe en estos momentos, de manera oficial, las cuatro quintetas con los nombres de veinte aspirantes a ocupar los cuatro cargos de consejero en el Instituto Nacional Electoral, mismas que fueron integradas por los integrantes del Comité Técnico Electoral conformado por los juristas y académicos, Blanca Heredia, Ana Laura Magaloni, Silvia Giorguli y Sara Lovera; Diego Valadés, José Roldán Xopa y John Ackerman.

El acuerdo preliminar al que tuvo acceso La Silla Rota, dejó fuera de las quintetas de mujeres a la aspirante Diana Talavera Flores (colaboradora de Netzaí Sandoval Ballesteros en el Instituto de Defensoría Pública, cuñado de Ackerman). El martes este portal publicó un reportaje sobre la trayectoria laboral de Talavera Flores, quien por esas razones no cumpliría con el criterio número uno de la convocatoria a consejeros que es la garantía de autonomía e independencia, dado sus vínculos con Morena.

Fue por esto que hace unos minutos, en su exposición, Ackerman manifestó su inconformidad con los nombres que integran el listado pues aseguró que muchos de los mejores perfiles “quedaron descartados por fobias personales” y agregó que “algunos de los nombres que quedaron presentan conflicto de interés” y puso como ejemplos a Eunice Rendón de quien aseguró es prima del consejero electoral Ciro Murayama; Javier Aparicio de quien señaló su entrevista fue mala; y Carla Humprey de quien no dio ningún argumento. También agregó que debió haber una lista de tres aspirantes muejres, en lugar de dos y dijo lamentar no haber insistido en que las entrevistas a los aspirantes fueran públicas y no privadas. En ningún momento mencionó el nombre de Diana Talavera.

En las quintetas integradas por mujeres (por equidad y género) se encuentran conformadas por; uno, Rita Bell López, Miriam Guadalupe Hinojosa, Olga González Martínez, Norma Irene Cruz Magaña y Jessica Rojas Alegría. Y dos, Carla Humprey, Ana Lilia Pérez Mendoza, Zircey Bautista Arreola, Sofía Margarita Sánchez Domínguez y Eunice Rendón.

En las quintetas de hombres, la primera se conformaría de manera preeliminar por: José Martín Fernando Faz Mora, Luis Octavio Vado Grajales, Yuri Beltrán, Marco Iván Vargas Cuéllar y Reynaldo Ortega Ortiz. La segunda, por Gustavo Meixueiro, Rodrigo Escobar Garduño, Javier Aparicio, Uc-Kib Espadas Ancona y Jesús Arturo Baltazar Trujano.

En su turno el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, afirmó que el proceso de elección no fue “de cuotas ni cuates” y celebró las declaraciones de los integrantes del consejo técnico electoral, quienes afirmaron que en ningún momento fueron objeto de presiones políticas; agregó que las entrevistas a los aspirantes se harán públicas y que pondrán atención en éstas. El morenista finalizó diciendo que ahora será responsabilidad del pleno alcanzar acuerdos para la sesión extraordinaria del 22 de julio, donde se elegirán los cuatro nuevos consejeros del INE.

kach