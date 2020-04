Estas 4 empresas no esenciales se niegan a cerrar ante crisis de covid

La secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, destacó que 13 por ciento de empresas no esenciales han incumplido el llamado a parar actividades por la pandemia del coronavirus covid-19, de las cuales destacó a Coppel, Andrea, Carnival y Bolim.

Andrea se dedica al calzado, Carnival a los textiles, Coppel vende diversos tipos de productos y Bolim fabrica equipos eléctricos para autos, todas ellas no son empresas esenciales y aún así no cierran sus instalaciones, dijo la funcionaria federal.

En conferencia mañanera, Alcalde destacó que el 23 por ciento de las empresas que no han parado se encuentran en los municipios más afectados por el covid-19.

La secretaria señaló que las medidas de sana distancia son voluntarias, pero cuando se identifica que en una empresa hay violación en las normas de seguridad y salud, se inicia un procedimiento administrativo y se da vista a la Secretaría de Salud.

Agregó que de este porcentaje que se niega a parar, 28 por ciento son de la industria automotriz; 17 por ciento son de la industria textil y 15 por ciento de productos no esenciales.

Aunque 87 por ciento sí cerraron por la contingencia sanitaria, el 13 por ciento se mantiene en operación, entre ellas se dedican a la industria automotriz, textil, de calzado, tabacalera, de construcción y maderera, así como al comercio de productos no esenciales, educación, recreación, almacenamiento y publicidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las empresas y comercios a cumplir con las recomendaciones sanitarias.

"Los lunes se va a presentar siempre esta inspección, se va a transparentar y si las que ahora no están cumpliendo la semana próxima ya se apegan a las medidas de protección a ciudadanos, a la gente frente a esta epidemia o pandemia se les va a reconocer, es de sabios cambiar de opinión, el tener capacidad para rectificar, no regodearnos en el error, no caer en la autocomplacencia sino poder rectificar y eso también se reconoce", explicó.

"Ojalá y para el lunes ya no tengamos el 13 por ciento que se tiene ahora, que se reduzca lo más que se pueda, yo tengo confianza", agregó.

Sin embargo, rechazó que esté buscando aplicar medidas coercitivas a los incumplidos, porque su gobierno no es partidario de ello.

"No son medidas coercitivas, una de las características de nuestro gobierno es el que no se usa la fuerza, lo coercitivo, mucho menos la fuerza bruta, no se reprime, no hay toques de queda, no hay prohibiciones, es más que nada convencer, persuadir, ese es el ejemplo que está dando México en el mundo", aseguró.

"Lo que se sabe de México en el extranjero es que estamos domando la pandemia y lo estamos haciendo fundamentalmente por la participación consciente de nuestro pueblo, por eso así debemos seguir adelante", reiteró.

