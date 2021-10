"Estar en prisión es una venganza ¿pero de quién?": Rosario Robles

Rosario Robles, ex titular de la Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), acusó que está en prisión por una venganza de algún alto funcionario federal, a quien no quiso identificar.

"Esto es una venganza, el presidente (AMLO) dice -yo le tomo la palabra- que de su parte no es, entonces de parte de quién es, porque de que hay una venganza hay una venganza, porque aquí no hay una aplicación de la ley", dijo al periodista Ciro Gómez Leyva en una entrevista que se presentará la mañana de este lunes.

Yo tengo derecho de estar en mi libertad, si no es conmigo el pleito, y si no es del Jefe del Estado mexicano, entonces de quién es

"...pero ellos lo que quieren es verme derrotada, vencida, hincada, ellos quisieran que yo firmara cualquier cosa para involucrar a otros y, mira, eso no lo voy a hacer, para eso me llamo Rosario Robles y con todo y todo sigo teniendo mi dignidad, que es lo único que me queda, mi congruencia, mi dignidad, mi vocación y mi lucha de tantos años, de muchos años, de décadas, por las libertades, no voy a traicionarme ahora, a estas alturas de mi vida".

Apenas el jueves pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista "venganza" contra Rosario Robles, en prisión preventiva desde hace más de dos años acusada de corrupción.

AMLO sugiere que se revise actuación del juez y que intervenga las Comisiones de Derechos Humanos en el caso de @Rosario_Robles_ "si se cree que hay una injusticia". El chiste se cuenta solo. pic.twitter.com/pix53rvHvs — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) October 21, 2021

El mandatario expresó que correspondió al Poder Judicial la decisión de mantener en la cárcel a Robles, quien el miércoles tuvo una audiencia en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde el juez rechazó liberarla porque "prevalece un elevado riesgo de fuga".

Es una decisión del Poder Judicial, de los jueces, de ellos depende, y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral

Robles, que fue secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018) y de Desarrollo Social (2012-2018), está acusada de permitir el desvío público de más de 5,000 millones de pesos (247 millones de dólares) a través de universidades y empresas fantasma en el caso conocido como la Estafa Maestra.

En el gobierno de López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR) logró en 2019 que un juez impusiera prisión preventiva a Robles en el penal femenino de Santa Martha, en el oriente de Ciudad de México, por riesgo de fuga de la acusada, quien habría intentado ocultar un domicilio.

La exsecretaria, quien ha denunciado persecución política de López Obrador, consiguió un amparo el 7 de octubre por parte de un tribunal federal colegiado que consideró que la prisión preventiva impuesta en agosto de 2019 era excesiva, pero el juez no lo avaló en su audiencia del miércoles.

De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política y estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía, que es un poder autónomo, y luego el Poder Judicial", indicó López Obrador

Aun así, a pregunta expresa de una periodista, el presidente recomendó revisar la actuación de los jueces y pedir la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el caso de Rosario Robles, es un asunto del Poder Judicial, es el que resuelve. Y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería ser sancionado porque los jueces tienen que actuar con autonomía





