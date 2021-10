Están muy cómodos en las universidades sin volver a clases presenciales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a las universidades, así como a otras escuelas públicas, que no han regresado a clases presenciales.

"Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases, así como escuelas públicas, por qué razón, está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo, y nos vamos a acostumbrar a eso, todo eso significa atraso, si ya se vacunó a maestros y quedó de manifiesto que no hay riesgo grave para los alumnos, por qué no se regresa a clases", lanzó el mandatario mexicano.

?? #EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reclamó que las universidades no han optado por las clases presenciales. "Está muy cómodo para quien recibe su dinero sin salir de casa ni tomar ningún riesgo", señaló. #yn ???? https://t.co/vM4oSkZ8y7 pic.twitter.com/z6QEir7cNl — La Silla Rota (@lasillarota) October 7, 2021

Debido a lo anterior, hizo un llamado a autoridades, maestros, sindicatos y alumnos de universidades a reencontrarse en las aulas porque hace falta.

"Es tóxico, enajenante, estar solo sometido a los sistemas de Internet, hay que leer también en libros, es importante el debate, la comunicación en el aula", agregó.





CRITICA "MAFIAS" EN UNIVERSIDADES





El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo reclamos a las universidades públicas que hay mafias o caciques que dominan en las universidades públicas, que incluso son las que ponen a rectores; también cuestionó que no se vuelva a clases presenciales en estas instituciones públicas.

En conferencia mañaneras, López Obrador dijo que estas mafias imponen a directivos y manejan el presupuesto "a sus anchas", por lo que hizo un llamado a estudiantes y académicos para pedir una reforma en el uso de los recursos.

?? #EnLaMañanera | "Así como existen los líderes charros, existen caciques que dominan en las universidades, ellos ponen a los rectores y manejan el presupuesto en forma discrecional", señaló el presidente @lopezobrador_. #yn ???? https://t.co/vM4oSkZ8y7 pic.twitter.com/iRB0FfB3of — La Silla Rota (@lasillarota) October 7, 2021

"Pienso que tiene que ser algo que salga de la misma comunidad, de los universitarios, tiene que haber un movimiento por la reforma, la renovación del manejo de los fondos de las universidades públicas. Nosotros no podemos meternos porque sería violatorio de la autonomía universitaria, pero sí pueden hacerlo los mismo universitarios", explicó.

Puso como ejemplos a la Universidad de Guadalajara y a la UNAM, donde dijo que hay grupos de poner.

Pidió que se aumente el sueldo de los maestros de asignatura en las universidades porque ganan muy poco; llamó a que no haya influyentismo ni mafias para la asignación de cargos académicos.

SI ES RESPONSABLE, QUE SEA CASTIGADO: AMLO SOBRE SU HERMANO PÍO

El presidente López Obrador pidió que su hermano Pío López Obrador "sea castigado" si se demuestra que es culpable de corrupción por un video en el que aparece recibiendo dinero durante una campaña electoral.

"Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia", esgrimió.

El Tribunal Electoral federal avaló el miércoles que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue a Pío López Obrador por un video en el que aparece en un restaurante recibiendo dinero de un funcionario durante la campaña electoral de Chiapas en 2015.

?? #EnLaMañanera | "Ofrezco disculpas si denuncio actos de corrupción porque estoy convencido de que es el principal problema de México", dice @lopezobrador_ durante su conferencia. #yn ???? https://t.co/vM4oSkZ8y7 pic.twitter.com/8UQlV6I1jo — La Silla Rota (@lasillarota) October 7, 2021

"Lo de mi hermano ha quedado muy claro, de manifiesto, que no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación", expresó López Obrador.

El presidente recordó que en 2018 le dieron "su confianza millones de mexicanos" y prometió que no los va a "traicionar".

"Ofrezco una disculpa si denuncio actos de corrupción porque estoy convencido de que es el principal problema de México", apuntó el mandatario, quien sacó de su bolsillo un pañuelo blanco para declarar que "ya no se permite la corrupción".

AMLO DA DETALLES DE REUNIÓN CON EU

El presidente López Obrador resaltó coincidencias con Estados Unidos en temas de migración y desarrollo de cara al encuentro que tendrán este viernes delegaciones de ambos países.

"Va a ser muy importante el encuentro, cada vez hay más coincidencias en que debemos atender más relacionado con el desarrollo y que el fenómeno migratorio", refirió.

Este viernes, una delegación del Gobierno de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, estará en México para reactivar con sus homólogos el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) entre ambos países.

López Obrador afirmó que es posible que se trate el tema de los migrantes.

"Lo que se planeta es que el Gobierno de Estados Unidos invierta para ayudar a los países pobres que requieren ayuda y que la migración sea opcional, no forzosa", apuntó.

No obstante, afirmó que se está avanzando mucho, porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene "interés en que mejoren las cosas" y está haciendo un esfuerzo muy importante para que haya más inversión y para que se generen mejores condiciones económicas.

Asimismo, destacó que el mandatario estadounidense tiene "el compromiso" de atender el tema migratorio y añadió que se debe cambiar el enfoque.

"Tiene que haber una política del todo nueva, no a lo coercitivo, no estar solo deteniendo. Sino ir a las causas, ir al fondo. Se ha avanzado bastante", zanjó.

Además, el presidente resaltó que las relaciones con el Gobierno de Joe Biden son cada vez "más estrechas" y reiteró que el mandatario estadounidense ya fue invitado para que realice una visita protocolaria a México, aunque todavía no se ha concretado nada. No obstante, señaló que continuarán las visitas de otros altos funcionarios y políticos.

La reunión que se llevará a cabo este viernes fue uno de los acuerdos a los que llegaron López Obrador y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, en una reunión bilateral celebrada en junio.

Este mecanismo transcurre en paralelo con el Diálogo Económico de Alto Nivel, activado semanas atrás en Washington para abordar el desarrollo y las inversiones entre ambos países, y que en noviembre tendrá "sus primeros resultados", según señaló el martes el canciller Marcelo Ebrard.





ALISTA ACTO EN EL ZÓCALO EL 20 DE NOVIEMBRE





El presidente López Obrador consideró que "ya hace falta" regresar a los actos masivos en plazas públicas y confirmó que el primero de ellos se llevará a cabo en el Zócalo el próximo 20 de noviembre.

Destacó que después realizará más actos masivos en el interior del país, en tanto las condiciones de la pandemia de covid-19 lo permitan.

López Obrador comentó que ya analiza cómo se podría llevar a cabo el acto en el Zócalo.

"Afortunadamente ya hay menos contagios, va bajando el efecto dañino de la pandemia en todo sentido", explicó.

Consideró que podrían asistir al Zócalo sólo las personas que ya tengan las dos dosis de la vacuna contra la covid-19, mientras que los demás podrían seguir el acto por Internet.





HARÁ RECONOCIMIENTO A BONILLA EN VIAJE A BC





El presidente López Obrador anunció que realizará una gira por Baja California en 10 días para inaugurar obras y realizar reuniones para evaluar cómo va el estado.

Destacó que también hará esta visita para hacer un reconocimiento al gobernador saliente Jaime Bonilla y poder expresar su apoyo a la nueva mandataria estatal electa en Baja California.

"Voy a estar dentro de 10 días de este fin de semana la próximo, voy a estar en San Quintín, en Ensenada, en Mexicali en Tecate y en Tijuana. Voy a inaugurar obras (...) y también para hacerle un reconocimiento al gobernador Bonilla, que ya deja la gubernatura y expresar nuestro apoyo a la nueva gobernadora", expuso.





(Luis Ramos)