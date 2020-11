Estamos en deuda con mujeres víctimas de violencia: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el gobierno tiene una deuda histórica con las mujeres víctimas de violencia.

"Tenemos una deuda histórica con las mujeres en especial con las víctimas de violencia. No podemos permitir la impunidad, pero no lo permitimos ni lo haremos. La corrupción y la impunidad son parte de la violencia estructural y el Estado debe hacerse responsable de no generar estas víctimas", dijo Sánchez Cordero.

La funcionaria federal agregó que la Cuarta Transformación es feminista. "Es momento de decir basta, basta de feminicidios, basta de violencia política, de las agresiones cotidianas, basta de las desapariciones, de abuso sexual de niñas y mujeres, y digamos sí a la igualdad".

"Reconocemos que todas y todos tenemos los mismos derechos y al feminismo como una forma de vida y de actuar a favor de los derechos y de la igualdad. Nuevamente les reitero: la Cuarta Transformación es feminista", lanzó.

Recalcó que la pandemia ha demostrado que aún en situaciones de crisis, la violencia no para y tiende a aumentar.

"Cada año en México son asesinadas aproximadamente 3 mil 800 mujeres niñas y adolescentes", lanzó.

"Los datos demuestran que México está enfrentando un innegable problema de violencia contra las mujeres y las niñas. La actual pandemia nos ha demostrado que la violencia es un asunto de alta prioridad", apuntó.

AMLO ACHACA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER AL NEOLIBERALISMO

El presidente Andrés Manuel López Obrador achacó el crecimiento de la violencia contra las mujeres al modelo inhumano que se impuso durante el periodo neoliberal.

"Toda la violencia que se padece en el país contra mujeres y hombres es el fruto podrido de un modelo económico materialista y no humano que se impuso durante todo el periodo neoliberal. Hay una profunda descomposición social en el país, porque en 36 años lo que predominó fue lo material", lanzó el mandatario en conferencia mañanera.

"Entró, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el elevar a rango supremo el dinero, el abandono del pueblo, el abandono de los jóvenes, mujeres y hombres, el saquear al país, el dejar sin oportunidades de trabajo, de estudio a mujeres y a hombres que se les rechazaba, el sólo calificar a los jóvenes -mujeres y hombres- como ninis, que ni estudian ni trabajan y no hacer nada por ellos", dijo el presidente López Obrador.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, López Obrador comentó que su gobierno hará todo lo que se necesite para brindar protección a las mujeres.

"Este gobierno que represento pues va a ser todo lo que se necesite y se requiera para proteger a las mujeres como se protege a todos los mexicanos y de manera muy especial a los humildes, a los pobres, donde están mujeres y donde están hombres.

"Porque la violencia contra las mujeres sí tiene que ver desde luego con el machismo, pero también con las condiciones de pobreza y de marginación y desigualdad en lo económico como en lo social que prevalece en México", indicó.





"GOBIERNO YA NO ES PRINCIPAL VIOLADOR DE DERECHOS HUMANOS"





El presidente López Obrador afirmó en la mañanera que el gobierno ya no es el principal violador de los derechos humanos en el país.

"Una cosa que es importante y hace distinto al gobierno a los anteriores es que ya este gobierno no es el principal violador de los derechos humanos. El Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos, porque no se tolera la corrupción, la impunidad, la violación de los derechos humanos, ya no hay impunidad. Eso hace la diferencia", aseguró.





(Luis Ramos)