Esta es la razón por la que AMLO no puede renunciar a parte de su sueldo

REDACCIÓN 18/12/2018 05:09 p.m.

Si bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que recibió 76 mil 159 pesos de sueldo quincenal, pero que regresó a la Tesorería 22 mil 313 pesos, lo que representa el 29 por ciento, existe un apartado en la Ley de Remuneraciones que le impide renunciar a parte de su sueldo.

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que su sueldo quincenal quedó en 53 mil 846 pesos, para cumplir con el artículo 127 de la Constitución, con el ajuste por el plan de austeridad.

Ante el cuestionamiento de la prensa sobre si renunciaría a su salario como lo hizo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Andrés Manuel López Obrador dijo: "Yo vivo de mis ingresos. Yo no soy rico, no tengo dinero, no vivo de mis rentas. Soy como ustedes, que viven del sueldo. Soy igual".

Devuelve AMLO $22,320 de su sueldo

Sin embargo, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos indica en su Artículo 3 que "Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades".

La ley especifica que los sueldos y salarios no se disminuyen durante cada ejercicio fiscal, además, "la remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución".

Es por ello que López Obrador está impedido a bajarse el sueldo o renunciar a él, no obstante, en su primera quincena como presidente de la República, regresó una parte de su sueldo.

LEA TAMBIEN AMLO prevé reunión con rectores inconformes con presupuesto El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el sector educativo tendrá 500 mil millones de pesos de presupuesto, lo que representa un aumento

LEA TAMBIEN El sueldo de AMLO en 2019 y otras 4 notas relevantes El salario mínimo y el paquete económico, entre los temas que debes leer este martes antes de salir de casa

mlmt