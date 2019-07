Esta es la orden de aprehensión que se giró contra Juan Collado; involucran a Salinas y Peña

La investigación de lavado de dinero y delincuencia organizada en contra del abogado Juan Ramón Collado Mocelo, el cual ya fue detenido y vinculado a proceso, también incluye a los empresarios José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega.

Las anomalías de las que se acusa habría incurrido el abogado Juan Ramón Collado Mocelo y cuatro personas más por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita se incluyen en la orden de aprehensión que está en posesión de La Silla Rota.

Dentro de dicha orden de aprehensión se señala que detrás de la empresa en cuestión, LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, están personajes como el expresidente Enrique Peña Nieto, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién y Mauricio Kuri, líder de los senadores del PAN.

Este último personaje panista aceptó a Ciro Gómez Leyva forma parte de la firma LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS. Indicó que fue invitado a ser consejero de la empresa en 2014 y sólo estuvo ahí por algunos meses sin haber recibido pago alguno.

Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que es una "bajeza" que su nombre apareciera en el documento y se describió como un político y empresario "transparente".

"Me parece penoso, una bajeza y una irresponsabilidad. Estaré muy atento. Es raro que cuando aparezco en las encuestas como uno de los mejores gobernadores surja esto. Soy un político y un empresario transparente. Fui el primer gobernador en presentar la 3 de 3 y el Sistema Estatal Anticorrupción. No he sido notificado de nada", afirmó Domínguez en entrevista.





LA TRAMA FINANCIERA POR LA QUE INDAGAN A COLLADO





El 7 de junio se presenta la denuncia de hechos por Sergio Hugo Bustamante Figueroa, la cual menciona que desde el 21 de abril de 2010 era dueño del 50% de las acciones de OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., junto con José Antonio Rico Rico.

Según el testimonio de Sergio Hugo Bustamante Figueroa, OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. adquirió un inmueble conocido como ZONA COMERCIAL CENTRO SUR, el cual tiene un valor actual de 700 millones de pesos.

El 30 de julio de 2013, durante una asamblea General Extraordinaria de Accionistas se realizó el cambio de las acciones, sin que fuera convocado Sergio Hugo Bustamante Figueroa y sin que se haya firmado algún documento.

El cambio originó que José de Jesús Alberto Cárdenas (50%) y Fanny Gabriela Frías Cantú (50%) quedarán con el 100% de las acciones.

El 25 de marzo de 2015, José Antonio Vargas Hernández vendió en 17 millones 222 mil pesos el predio ZONA COMERCIAL CENTRO SUR.

El 10 de abril de 2015, mediante transferencia (SPEI), OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., depositó a favor del presidente del Consejo de Administración, Juan Ramón Collado Mocelo, 24 millones de pesos. Además, OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., realizó otros depósitos a diferentes empresas, entre ellas, ADMINISTRADORA ARIO S.A. DE C.V., ADMINISTRADORA CIMATARIO S.A. DE C.V., y DESPACHO INTEGRAL DE INMUEBLES S.A. DE C.V., todas son propiedad del empresario José Antonio Rico Rico.

A partir de estos datos de prueba, entre los cuales se mencionan diferentes transferencias bancarias, entre ellas, a bancos en España y Europa, y otros datos incluidos en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) fueron concedidas las órdenes de captura en contra de los imputados.

















