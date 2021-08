Esta es la carta para corresponsabilizar a los padres de familia en regreso a clases

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el 12 de agosto pasado una carta compromiso de corresponsabilidad como el punto de número 10 de su decálogo de medidas para asegurar un regreso seguro a clases presenciales.

La SEP pedía con esta carta la firma de los padres para corresponsabilizarse en el regreso a clases presencial y esto desató una polémica que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a decir que no lo consultaron sobre este documento y que él la hubiera rechazado.

Esta mañana, en el reporte del "quién es quién en las mentiras", Elizabeth García Vilchis señaló que dicha carta es falsa, en tanto, hizo mención a diversos medios y periodistas que la difundieron el 12 de agosto, mientras que en la pantalla de la conferencia mañanera se expusieron a otros más, entre ellos La Silla Rota.

#Nación Los padres de familia deberán firmar la carta compromiso donde aceptan que sus hijos vayan a clases presenciales, además deberán enviarlos con cubrebocas y gel, informó la titular de la @SEP_mx, Delfina Gómez. #jp https://t.co/MWV2zdkM8T pic.twitter.com/FzFdM4JALZ — La Silla Rota (@lasillarota) August 12, 2021

El jueves 12 de agosto alrededor de las 15 horas La Silla Rota pidió corroborar la autenticidad de la carta a la oficina de Comunicación Social de la SEP y respondió con el documento oficial que es el siguiente:

"Acerca de la carta, pues también no es obligatoria, si van los niños a la escuela y no llevan la carta no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, del periodo neoliberal, entonces, ustedes creen que yo tuve que ver con la carta, pues no, fue una decisión abajo.

"Si me hubiesen consultado hubiese dicho no, somos libres, prohibido prohibir. Pero todavía tenemos que ir limpiando el gobierno de estas concepciones burocráticas, autoritarias y, desde luego, terminar de limpiar el gobierno de corrupción y de ineficiencia, demoras", expuso López Obrador en la mañanera del martes.

#Nación | "Si me hubiesen consultado hubiera dicho que no", dice López Obrador sobre la carta compromiso que la SEP pide a los padres de familia para este regreso a clases. #yn ?? https://t.co/MNk7nVUJqM pic.twitter.com/4FW6kU9ACr — La Silla Rota (@lasillarota) August 17, 2021

Luego de que Delfina Gómez presentara como requisito esta carta para el regreso a clases, durante conferencia mañanera del presidente, la SEP presentó una sugerencia de las características de esta carta de corresponsabilidad, en la que los papás se comprometen a cumplir con cinco puntos para cuidar a sus hijos y no enviarlos si presentan signos de covid.

10) los alumnos deberán llevar a la escuela la carta compromiso de corresponsabilidad con las formas de contacto de #SEP y la línea de #ApoyoSocioemocional: 800-288-6688 y 800-734-7376.

Por el bien de nuestra niñez, el regreso a #ClasesPresenciales debe darse este 30 de agosto. — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 12, 2021

En la carta se indica que los padres se comprometen a "Revisar diariamente a mi hijo/hija para identificar la presencia de signos y síntomas relacionados con la enfermedad covid-19 como: malestar general, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar".

En el documento se indica que las familias deberán mantener a los menores en casa si presentan alguno de los síntomas mencionados, además, se señala que deben llevarlos a recibir atención médica si tienen signos de enfermedad respiratoria.

Los padres también se comprometen a notificar a la escuela, vía telefónica, si la niña o el niño tienen covid o algún otro padecimiento.

La SEP también pide a las familias de los alumnos que promuevan los hábitos de higiene y salud, con el objetivo de disminuir la propagación del virus Sars-CoV2.

En la carta se deben incluir también datos generales, como el nombre del alumno y el del tutor, el grado que cursa, en qué grupo está inscrito, la fecha y el lugar.

La propuesta de esta carta de corresponsabilidad ha generado controversia en redes sociales, pues algunos usuarios opinan que la dependencia busca deslindarse en caso de que los niños se infecten de covid.

"Tomen papás, toda la responsabilidad es para ustedes. Que aquí se lavan las manos a montones", escribió el doctor Hector Rossete en Instagram, junto con la imagen del documento.

"Checar temperatura tres veces cuando Delta no se manifiesta así. Cada niño lleva su gel porque la escuela no va a darlo (teniendo escuelas sin agua). Firmar carta compromiso para quitar responsabilidad a las autoridades. No se puede así", criticó Alma Maldonado, especialista en educación e investigadora del Cinvestav.





(Luis Ramos)