"Esta alianza no es camisa de fuerza": dirigentes de Va por México

La colisión demostrará que no fue "electorera" y que aunque pierdan en las votaciones buscarán ganar el debate político, señaló Marko Cortés. Foto Cortesía PAN

La coalición Va por México presentó su agenda legislativa en el Congreso y los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, aseguraron que aunque apuestan a destrabar juntos las problemáticas nacionales, ésto no será camisa de fuerza para conservar su identidad en lo individual como partidos políticos.

El dirigente Nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que el Congreso no puede continuar como una oficina de trámite del Ejecutivo. Pero precisó que aunque son Coalición, mantendrán sus diferencias.

"Lo hemos platicado Alito y Zambrano", afirmó Cortés, "no en todos los temas vamos a ir juntos. Claro que no! Somos partidos políticos distintos y no vamos a perder esa identidad, la idea es ir juntos en los sustantivo".

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que defenderán el régimen democrático; pero, destacó, el acuerdo entre los partidos "no será camisa de fuerza".

Mientras que el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, resumió "hace falta un freno legislativo, escudo constitucional, una oposición inteligente, real, capaz y profesional... En esta legislatura está en juego la democracia, no permitamos que se imponga un régimen autoritario".

Cortés aseguró que la colisión demostrará que no fue "electorera" y que aunque pierdan en las votaciones buscarán ganar el debate político.

Los tres partidos acusaron persecución del gobierno federal.

El dirigente panista dijo que no se dejarán amedrentar por presiones del gobierno Federal. Enlistó que primero fue el gobernador panista Cabeza de Vaca, después del ex candidato presidencial Ricardo Anaya. "Se buscará amedrentar, perseguir y detener a los opositores... Que cuando vayan contra Alito, Zambrano o a mí, sepamos que no estamos solos porque estamos defendiendo un régimen autoritario, dictatorial que está dispuesto a todo".

Como agenda, adelantó que su primer gran debate será el paquete económico que envié el Ejecutivo a la Cámara de Diputados después del tercer informe presidencial. Dijo que tendrán como prioridad apoyos a la clase media.

La próxima reforma electoral fue un tema de coincidencia. El PRI señaló que buscarán "evitar la violencia electoral que conduce al autoritarismo".

Zambrano se refirió al recorte al financiamiento público de los partidos políticos que plantea Morena.

"Quieren que entre el dinero del crimen organizado a su movimiento, pero nosotros no aceptaremos dinero sucio en las contiendas electorales... En los hechos nos quieren llevar a un régimen autocrático y dictatorial y de ahí el paso a la persecución política de los opositores, son centímetros".

Afirmó que el gobierno federal "no tiene rumbo" y que esa es la problemática prioritaria. "La estrategia de abrazos no balazos es un fracaso o una estrategia diseñada para coincidir con la delincuencia organizada, lo que es todavía más grave".

Recordó que en su bancada falta el diputado electo Rogelio Franco "detenido ilegalmente por el gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz, nos falta uno", dijo. "No solidarizamos con Ricardo Anaya y su persecución", agregó.

El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Luis Chazaro, anunció que el diputado petista por Michoacán, Francisco Huacuz, se separará de esta bancada para sumarse al grupo parlamentario perredista.

Va por México anunció que el lunes presentarán una queja ante la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la intervención de grupos criminales en las recientes elecciones, "desde la determinación de los candidatos, durante la campaña, la jornada electoral y post electoral para que no interpusieran recursos de impugnación ante la autoridad electoral.

esc