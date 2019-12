"Espero que México no esté ante otro sexenio perdido", advierte Cuauhtémoc Cárdenas

El fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas, se mostró crítico con el futuro y la izquierda de México.

Y aunque se encuentra alejado de la política activa no termina de ver las reformas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que cumple un año en el poder.

En entrevista en España para el diario El País, Cárdenas habló sobre el primer año de la Cuarta Transformación de AMLO, así como de la situación actual del país y de América Latina.

¿Está de acuerdo con la nueva política migratoria de las autoridades mexicanas?

Cuauhtémoc Cárdenas -Estoy en desacuerdo con que México haga el trabajo sucio para Estados Unidos.

A punto de acabar el año, México suma 31,000 muertos. ¿Qué se puede hacer?

CC -No creo que haya nadie que no esté preocupado por la situación de violencia y de inseguridad que se vive en muchas partes del país. Se tiene que buscar una política donde puedan elevarse las condiciones de vida de la gente. Esto haría necesario que las políticas que tienen que ver con educación, salud, generación de empleo, Seguridad Social, aparte de intensificarse en sus efectivos y efectos, pudieran también tener dentro de sus componentes cómo reducir la violencia, cómo garantizar la seguridad. Es muy importante que tengamos una distribución más equitativa de la riqueza.

¿México podría estar ante otro sexenio perdido?

CC -Eso es lo que pensamos muchos. Espero que no.

¿Es Morena la izquierda de México?

CC -No lo veo. No conozco cuáles son las propuestas de Morena para elevar el crecimiento económico o para hacerlo sostenido y a largo plazo. Ni conozco sus propuestas respecto a la política exterior ni para reducir la desigualdad. No sé dónde esté Morena desde el punto de vista ideológico.

¿Qué piensa sobre que el presidente López Obrador se declare cardenista?

CC -Lo que yo llamaría cardenismo sería una lucha permanente por el rescate, ampliación y ejercicio efectivo de la soberanía del país, por la elevación de los niveles de vida de la gente, por una política internacional que buscase la equidad en las relaciones. No lo veo. No veo que nadie esté al mismo nivel que los personajes que aparecen en el emblema de Morena: Hidalgo, Morelos, Juárez y Lázaro Cárdenas.

¿Haría falta un nuevo Lázaro Cárdenas?

CC -Harían falta muchos en el mundo.

La ola de protestas que vive América Latina parece dejar México al margen...

CC -Si en Chile o en Colombia se están dando estos estallidos de carácter social por las desigualdades, por la falta de oportunidades, quiero pensar que en México la gente está expectante, todavía con la esperanza de que se den los cambios que no se han dado. Espero que no tengamos que llegar al estallido social para ello. Como se suele decir, si ves las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar.

Con información de El País.

MJP