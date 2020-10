"Especulación mundial por vacunas para covid, un riesgo"

Países especulan con las vacunas contra covid-19 y eso representa un riesgo para todos en el mundo, incluido México, advierte Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante Naciones Unidas. "México no se va a quedar fuera", sentencia.

En entrevista para el programa Mesa de debate de La Silla Rota y El Heraldo de México, el exrector de la UNAM desgrana los temas de la agenda internacional de México en la ONU. Desde los esfuerzos en distintos ámbitos por tener la vacuna, la nueva propuesta para combatir el tráfico de armas que nutre al crimen organizado, hasta asuntos relacionados con la nueva "guerra" en el planeta: los nacionalismos.

Desde su oficina en Nueva York, donde despacha y esporádicamente deja para acudir a la sede de la ONU, principalmente para votaciones, De la Fuente describe los temas en los que México ha logrado ocupar espacios en Naciones Unidas. "Es mejor estar en las mesas donde se toman las decisiones que no estar en ellas y en donde únicamente se tienen que acatar", argumenta.

Adelanta que México propondrá mejorar los esquemas para combatir el tráfico de armas que fluyen a grupos del crimen organizado y desde el extranjero. El planteamiento arranca este viernes 9 de octubre.

¿México no está en riesgo de quedarse rezagado o de que su población se quede sin vacunas?

Riesgo, yo creo que todos tenemos algún tipo de riesgo en estos momentos, ni siquiera es sano hablar de que no hay riesgo, por salud mental hay que decir que hay que afrontar no uno sino varios riesgos a nivel individual, social, regional, nacional y global en todas las escalas, entonces, siempre hay riesgo. Creo que la iniciativa de México, a la que ya nos referimos, que fue la primera, que fue muy importante, se ha convertido en un referente y eso le ha abierto a México muchas puertas.

La cancillería, porque no es sólo un tema de la delegación en la ONU, en conjunto y encabezados por Marcelo Ebrard personalmente y otros colaboradores, han estado presentes en prácticamente todos los esquemas, proyectos, plataformas donde hay posibilidades donde se puedan adquirir vacunas, que sean primero seguras, y después efectivas.

No todas son 100% seguras, ni todas son 100% efectivas, hay que valorar qué tan seguras, qué tan efectivas y en que modalidad. Es un proceso que ahora, ante la urgencia que todos tenemos, a veces me da la impresión que los medios lo han trivializado un poco, y ahora pues ya todo el mundo se vuelve experto en vacunas, una cosa es tener la inquietud de conocer un poco más y el derecho a dar tu punto de vista y otra cosa es realmente entenderle un poco más. Yo mismo no me considero un científico experto en vacunas

Ahora bien, dentro de las posibilidades no puedo pensar que haya un flanco que pudiera ser ventajoso para México en materia de vacunas que no lo hayamos cubierto de alguna forma. Pero esto cambia mucho, a lo mejor si me haces esta misma pregunta dentro de dos semanas te tendría que contestar oye fíjate que, aparecieron otros tres espacios que no teníamos contemplados, hay que meterlos porque traen buenos resultados preliminares, porque son científicos serios, porque traen buen capital detrás, etcétera.

Ahora, hay países que están especulando con las vacunas, a ver países que han comprado cientos de millones de dosis de vacunas que todavía no están probadas, cuesta muchísimo dinero, nosotros, México, no tiene esos recursos ni esa filosofía.

Se necesita mucho dinero no sólo para desarrollar la vacuna, sino para que una vez que tengas el producto este que queremos que tenga estas características, seguridad y eficacia, ahora viene la escalada para miles de millones de dosis.

Lo que sí te puedo decir es que no va a haber vacunas para todos al mismo tiempo, de eso vamos haciéndonos a la idea, va a haber vacunas creo que el año que entra con algunas ventajas y desventajas.

México no se va a quedar fuera, pero eso no quiere decir que, vamos a tener vacunas para todos inmediatamente, no creo que ningún país lo vaya a poder hacer y lo que si hay que tener muy claro, pero esto ya no le toca a la cancillería, le toca a las autoridades de salud, espero lo estén haciendo, no lo sé, es tener muy claro quienes tiene que ser las prioridades, para quienes deben ser las primeras dosis que vayan llegando.

Yo en lo personal tengo una idea muy clara de lo que he discutido y escuchado aquí en la ONU, es que evidentemente los trabajadores del sector salud o los que han estado más expuestos deben ser los primeros que deben recibir las vacunas, son los que se han arriesgado, son los que han dado sus vidas por ayudarnos y son los que siguen estando en mayor riesgo, todos estos trabajadores y trabajadoras de la llamada primera línea creo que deben ser la prioridad y luego pues ir sectorizando por grupos vulnerables, creo que esa sería la forma más ética de hacerlo, los más vulnerables primero y hay maneras de hacerlo.

La Asamblea General pasada fue un poco atípica, nos da la impresión de que los presidentes llegaron con un mensaje como muy de consumo interno, ¿Cuál es su valoración?

En la Asamblea General de la ONU (en septiembre) no había gente, por razones de seguridad, entonces, pues claro que mandaron un mensaje y le hablaron a sus países, unos más y otros menos. Pero si alguien piensa que el ataque con el que abrió Donald Trump contra China, al hablar del virus chino, el enemigo invisible con el que China estaba atacando a la humanidad, quería que tuviera un impacto global pues no le entendió al mensaje el presidente Trump que estaba en plena campaña electoral.

Putin se dedicó a hablarle a los rusos del gran manejo que habían tenido de la pandemia y así te podemos hacer el recorrido, cada país se fue con su tema, pero detrás de todo eso hay un gran acuerdo que pasa casi desapercibido, y es que se firma por unanimidad una declaración política en el contexto de la pandemia covid que reivindica muchos de los temas que para México son importantes y que está declaración política acaban firmándola todos los jefes de estado de gobierno del sistema de Naciones Unidas.

¿México debe jugar un rol más duro y enérgico en Naciones Unidas?

Hay maneras de hacer las cosas, la mejor diplomacia mexicana se ha caracterizado por ser más cuidadosa y ceñirse a principios constitucionales del artículo 89 muy similares a la Carta de Naciones Unidas, quizá por eso México ha tenido tan buenos espacios en la ONU desde hace muchos años y con personalidades muy destacadas y distinguidas y asumidos papeles muy críticos, pero inteligentes, que no han puesto a México en una posición de aislamiento en nuestra propia región.

Para poder llegar con fuerza al Consejo de Seguridad primero tuvimos el apoyo por unanimidad de los 33 países de AL y el Caribe, y los obtuvimos en medio del conflicto con el Grupo de Lima y en medio de las tensiones con Bolivia y conseguimos los votos, de otra manera no los hubiéramos podido conseguir.

Qué le conviene a México, porque estamos defendiendo los intereses de México, mantener este papel de mediación, de interlocución, de no claudicar, de echar por delante principios constitucionales y lograr tejer algunos consensos cuando se requieren o sumarte a la polarización que, además, con el tiempo, con la experiencia que he referido, no nos conviene. Por eso perdimos muchas elecciones importantes en la OMS, OPS, en fin, porque traíamos en contra al Caribe y países que cuentan y la pregunta que nos hacemos es si creemos o no en la igualdad jurídica de los estados y la respuesta contundente y categórica es sí.

¿Cuál es el panorama en un mundo cada vez más nacionalista en el sentido de ensimismado? Menos multilateral. Y en general cada vez más polarizado...

Resurgen nacionalismos que dicen "esta es la ocasión en la que yo puedo fortalecer mi economía, mi poderío, mi hegemonía", y por otro lado la necesidad de buscar elementos multilaterales para tratar de encontrar una mejor colaboración con principios solidarios y esa es la lucha que se está dando, es el nacionalismo versus el multilateralismo. Una forma de ejemplificarlo es justamente la lucha y la carrera desbocada por la vacuna, las vacunas, porque serán varias, no pueden ser la salida sin o un instrumento de poder económico y político muy poderoso, por eso es muy importante fortalecer a la ONU y a la OMS.

¿Los nacionalismos son una amenaza al mundo? ¿Cómo entender este fenómeno en donde hace más falta el multilateralismo?

Es una amenaza clarísima. Aquí el gran problema que me gustaría plantear es que, si alguien cree que los problemas globales pueden resolverse con soluciones nacionales, creo que no le está entendiendo a la complejidad.

Estoy convencido que tenemos la razón, lo cual no quiere decir que eso va a prevalecer, son dos cosas distintas.

Tenemos la razón porque ante los problemas globales las únicas soluciones posibles son las soluciones globales, y dónde construyes soluciones globales, pues en el mundo multilateral, no en las instancias nacionales.

Entonces sí, hay esta pugna y los embates vienen una y otra vez, por ejemplo, la amenaza de Estados Unidos de retirarse de la OMS cuando representan el 15% de su presupuesto, en medio de una pandemia, una de las que seguramente vendrán más adelante, o por lo menos no hay razón para pensar que no, es un embate.

¿México va a empujar algo en el tema del armamentismo que fluye al crimen organizado? Es algo que preocupa a México desde hace mucho tiempo, por las armas que vienen, principalmente, de Estados Unidos...

Por supuesto que sí, de hecho, empezamos el viernes (9 de octubre) en la primera comisión donde vamos a hacer el planteamiento más claro de lo que hemos hecho: que es necesario reiniciar las convenciones internacionales sobre armas pequeñas y ligeras, que ni son tan pequeñas ni son tan ligeras, las responsables del mayor número de muertes en el mundo todos los días y amenazan la seguridad de muchísimos países, son las que escalan el mensaje del odio y del racismo, el terrorismo y desde luego son las que representan el insumo más preciado del crimen organizado trasnacional.

No se han logrado establecer mecanismos vinculantes para una fiscalización más rigurosa, esa es la realidad, ha habido mucha resistencia, entonces, si bien es cierto que violan el derecho internacional también es cierto que el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras se ha aprovecha de legislaciones complacientes que de alguna manera no lo permiten, pero lo toleran.

A México le urge la pacificación de este país, creo que pasa necesariamente por un mayor control de estas armas y/o de las municiones que estas armas requieren.

Y claro, como somos vecinos de un país donde en un Walmart puedes comprar un rifle, aquí es más fácil comprar un rifle de alto poder que un antibiótico.

Finalmente, Juan Ramón de la Fuente ha sido un promotor del tema de la liberalización y del uso de la marihuana ¿Cuál es el estatus a nivel mundial y cómo ve el estatus en México?

Es un tema polémico que divide al mundo, hay países muy reacios por cuestiones religiosas, fundamentalistas y hay países mucho más libres, mucho más abiertos, ha habido dos cambios fundamentales en los últimos años.

Es un paso que debemos dar porque nos va a ayudar, no debe de haber espejismos, el que haya un marco regulatorio para el cannabis no va a resolver la violencia, el crimen organizado, las adicciones, pero va a ayudar a atenuar muchos de los problemas sociales que tenemos.

Si la droga que más se consume en México es la marihuana, insisto y subrayo que, no estoy a favor de que se consuma marihuana, estoy en contra, la marihuana hace daño y no debe consumirse, ahora, sí alguien desea consumirla eso no lo convierte en un delincuente y si la va consumir la pregunta es en ¿Dónde es mejor que la adquiera? En un establecimiento legal del estado o que recurra a uno de los dealers y del crimen organizado para adquirirla porque ahí es donde le van a meter en su paquete de mota una grapa o fentanilo alguna otra droga que es diferente y que es lo que puede provocar una adicción mucho mayor y que eso puede propiciar a que siga habiendo un reclutamiento de jóvenes que se convierten en integrantes de redes de distribución del crimen organizado.

Hay que ver el problema en su conjunto, no es tan simplista ni decir sí o no, no hay una solución así de franca, hay alternativas para controlar, matizar, regular algunos de los problemas sociales vinculados al problema de las drogas.

La pregunta es si son tiempos de pasar del prohibicionismo a una regulación responsable de ciertas drogas, no de todas, mi punto de vista estrictamente personal, mi punto de vista es sí, de un prohibicionismo que no ha resuelto nada a una legislación que nos puede ayudar a resolver algunas de las consecuencias del prohibicionismo.