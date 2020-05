Escuelas privadas contra padres de familia por el pago de colegiaturas

Sí los ven, pero no los escuchan. Son las escuelas privadas de educación básica que política y cortésmente informan a los padres de familia que el pago de colegiaturas continúa con normalidad, sin tomar en cuenta la pandemia que atraviesa el país por coronavirus y el desempleo que éste ha dejado a su paso.

"No hubo descuentos ni nada para nadie", explica a La Silla Rota Azucena Ramírez, madre divorciada cuya hija estudia ahí la secundaria. "Un grupo de mamás nos organizamos y expusimos agarren la onda, ustedes se están ahorrando algunos pesos porque los niños no están gastando agua, luz, insumos. Pedimos solidaridad por las circunstancias, pero no quisieron. Dijeron que solo habrá descuento en recargos si nos llegamos a retrasar; pero cuando no pagamos por alguna razón, nos envían un cobrador a nuestro domicilio". O al menos eso precisó la circular que recibieron por e-mail y mensajería.

Los argumentos de ambos lados parecen válidos. "La escuela sigue funcionando a distancia", dicen las escuelas . "Sí, pero yo no tengo empleo o no completo el pago total", responden algunos padres. "Concilien y alcancen un acuerdo", sugiere Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor). Sin embargo, el tema sigue dando de qué hablar y habiendo dinero de por medio en un momento como éste, difícilmente alguien cederá. ¿A quién dar la razón?

Consciente de que toda escuela privada es su negocio, Azucena sabe que los propietarios no bajarán un escalón en el tema de los pagos. "El argumento que nos dan es que los maestros tienen que percibir su salario igual que el personal que soporta la escuela, etcétera. Es un argumento válido; pero también es innegable que la escuela generará un ahorro con clases no presenciales, pero no ceden en ese aspecto", precisa.

En el caso de su hija, que cursa primer año, debe pagar cinco mil pesos mensuales de colegiatura. "No sé qué voy a hacer", acepta, "me parece que esto es más un asunto de política pura, porque nosotros hemos presionado como padres de familia, háganos un descuento o díganos como vamos a reponer las clases, el conocimiento perdido, para que nadie pierda ni nosotros nuestro dinero ni ustedes que los molestemos con el descuento".

Han pasado ya dos meses y nada; la realidad es que no sucederá nada porque la escuela advierte que gastaron en plataformas digitales para educar a distancia; pero, aunque nadie estaba preparado para esta pandemia, sí me parece un poco injusto e insensible de parte de los colegios que no quieran rebajar nada, ni un ápice. Se entiende lo de los maestros, de acuerdísimo. Pero es real que también hay un ahorro en otros insumos. Deberíamos de llegar a un punto medio ¡Eso que ni qué! Pero en mi opinión ellos no van a ceder salvo que intervenga el gobierno o la SEP, cosa que no harán. No sé a quién se pudiera acudir para llegar a un acuerdo con las escuelas

Negociar sola

El hijo de Mónica Fonseca estudia el último año de primaria en una escuela particular en la alcaldía Iztapalapa de CDMX. Madre soltera y cocinera en un negocio de comida, es regular que se retrase en el pago de colegiaturas de su hijo, aún cuando él tiene una modesta beca. La razón es simple: su sueldo no es mucho y debe ahorrar para pagar un promedio de tres mil pesos mensuales, si quiere heredarle una buena educación.

"La última colegiatura la pague antes de la pandemia", explica a La Silla Rota. "Me he retrasado porque en mi caso bajó mucho el trabajo de la venta de comida, calculo que como un treinta por ciento. Y tengo que estar juntando el dinero dependiendo de cómo vengan las ventas porque también tengo otros gastos. Ahorita como que ya se quiere componer, pero no he podido juntar las dos colegiaturas que debo, de marzo y abril y lo que va de mayo; pero estas siguen corriendo normalmente".

Sensible a su situación económica y su historia, la escuela le ha apoyado con esta situación por lo que Mónica más que negociar otro descuento a causa de la pandemia y la educación a distancia, solo pedirá una prórroga. "Es lo único que pediría además de ponerme al corriente, pero no quiero tratar el tema por teléfono sino en persona. No he podido ir directamente por el trabajo. Tal vez no todos los papás estamos en la misma situación y ellos tengan mayor solvencia económica".

25 por ciento de descuento

Con esa noticia el colegio Cuernavaca en Morelos ganó el respaldo de los padres de familia que inscribieron ahí a sus hijos para educación primaria. Karla Torrero, abogada y madre soltera, afirma que a finales de marzo recibieron noticia tan positiva. "Lo único que nos pidieron fue enviar una carta con esta solicitud para justificar ante Hacienda la disminución de sus ingresos. Hasta donde sé la mayoría lo hemos solicitado. La colegiatura es por 3 mil 900 pesos, hoy pago 3 mil 180. En otras escuelas les hicieron solo el 2, pero otros como el Hamilton solo el diez condicionado al pago de un trimestre por adelantado. La verdad se me hizo una desfachatez de la escuela, que yo sepa el Colegio Cuernavaca fue el descuento más alto en la ciudad".