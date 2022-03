Esconde Conacyt hasta el 2025 los documentos de elección de Romero en CIDE

El Conacyt reconoció que a cuatro meses de que se llevó a cabo el nombramiento, aún no tiene el acta de la primera sesión extraordinaria del Consejo Directivo del CIDE. (Cuartoscuro)

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que dirige María Elena Álvarez-Buylla, reservó por tres años el acta de la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), bajo el argumento de que se usará como prueba en los procesos de amparo que ha interpuesto la comunidad estudiantil.

En respuesta a una solicitud de información, el Conacyt reconoció que a cuatro meses de que se llevó a cabo el nombramiento, aún no tiene el acta de la primera sesión extraordinaria del Consejo Directivo del CIDE, en la que se llevó a cabo la selección, designación y nombramiento de Romero Tellaeche.

Indicó que el acta de la sesión, que se llevó a cabo el 29 de noviembre, aún está en proceso de protocolización en el CIDE y que cuando sea entregada al Conacyt, sería considerada como información clasificada.

"Lo anterior, en virtud de que el expediente que compone el proceso para la selección, designación y nombramiento del Director General del Centro Público de Investigación Centro de Investigación y Docencia Económicas ha sido señalado como acto reclamado en diversos juicios de amparo donde este Consejo Nacional es parte, documental que será entregada como medio de prueba y que aún no se ha dado a conocer en diversos expedientes de juicios de amparo", señaló el Consejo.

Detalló que el pasado 23 de marzo, el Comité de Transparencia del Conacyt determinó que se "confirma la clasificación realizada por la Unidad de Articulación Sectorial y Regional, respecto del acta levantada con motivo de la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C., en la cual consta la selección, designación y nombramiento del Dr. José Antonio Romero Tellaeche como Director General de dicho Centro Público de Investigación, al haber quedado demostrado que la información solicitada constituye información reservada. Asimismo, se confirma la clasificación por un periodo de tres años".

La respuesta del Conacyt cae en algunas irregularidades, ya que en el documento indica que el CIDE está protocolizando el acta de dicha sesión; sin embargo, La Silla Rota dio a conocer este martes que el CIDE no ha recibido las grabaciones de esa reunión, por lo que no ha iniciado el proceso para elaborar el proyecto del acta.

De acuerdo con la respuesta que otorgó el CIDE también vía transparencia, el Conacyt no le envió las grabaciones de la sesión del 29 de noviembre, por lo que no puede avanzar, y aunque esta situación le fue informada a Romero Tellaeche a través de un oficio y un correo electrónico, no emitió respuesta alguna, por lo que el proceso sigue detenido.

Asimismo, el Conacyt señaló que el acta es información reservada porque se usará como prueba en los procesos de amparo que hay actualmente contra la designación de Romero Tellaeche, pero fuentes consultadas por este medio informaron que el Consejo presentó una queja ante un juez para no dar a conocer el acta de designación.

CUATRO MESES DE CRISIS EN EL CIDE

El 29 de noviembre de 2021, Álvarez-Buylla anunció que Romero Tellaeche fue designado para ocupar la Dirección General del CIDE. Él ya ocupaba el cargo, pero como interino, desde agosto, tras la salida de Sergio López Ayllón.

Romero Tellaeche fue designado a pesar de que la comunidad manifestó su rechazo desde mediados de noviembre, tras una serie de despidos que incluyó a Alejandro Madrazo Lajous de la dirección de la sede en Aguascalientes y a Catherine Andrews, quien era la secretaria Académica.

El nombramiento detonó la toma de las instalaciones de Santa Fe del 29 de noviembre al 15 de enero, como medida de resistencia de la comunidad para exigir que fuera removido del cargo y se repusiera el proceso de selección.

Desde entonces, la comunidad estudiantil y académica denunció que la sesión del Consejo Directivo del CIDE en la que se nombró a Romero Tellaeche estuvo plagada de irregularidades, tal como lo dio a conocer en su momento Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE.

En aquella ocasión, Jacobo Molina detalló que en la sesión no se permitió a los integrantes dar su posicionamiento respecto a la regularidad del procedimiento de designación y nombramiento, específicamente sobre la idoneidad de la persona considerada por la directora general del Conacyt.

"Debido a que, durante la primera sesión extraordinaria del 2021 del Consejo Directivo del CIDE no se nos permitió hacerlo, con el único ánimo de cumplir con la función que tiene a su cargo como integrante de dicho consejo, el Instituto Nacional Electoral expresa que su voto sería en contra de la designación y nombramiento efectuado por la Dirección General del Conacyt, debido a que las auscultaciones interna y externa no fueron desahogadas en los términos requeridos por el Estatuto General, además de que el contexto de confrontación existente al seno de la comunidad del CIDE no ha propiciado un clima propicio para el diálogo de sus integrantes", indicó el secretario Ejecutivo del INE un día después de la sesión.

En varias ocasiones la comunidad estudiantil ha buscado entablar diálogo con la directora del Conacyt, pero sin éxito. La más reciente fue el pasado 22 de marzo, cuando un grupo de alumnos se manifestó en las puertas del Consejo, mientras Álvarez-Buylla ofrecía al interior una conferencia de prensa.

Aunque ella indicó que los estudiantes podían entrar a la conferencia y al final dialogaría con ellos personalmente, no ocurrió así.

Ante esta situación, representantes de la comunidad del CIDE interpusieron recursos de amparo contra el nombramiento del director general y para que se realice de nuevo el proceso de selección.

Estos recursos legales siguen su curso y el pasado 28 de febrero, un juez solicitó al Conacyt que entregara el acta notariada de la designación, la cual reconoció que no tiene aún.