Esconde CFE causas del apagón de diciembre

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reservó por dos años el expediente del primer apagón ocurrido el pasado 28 de diciembre, bajo el argumento de que hacer pública la información afectaría la deliberación de la investigación.

En respuesta a las solicitudes de transparencia realizadas por La Silla Rota, la CFE manifestó que la información correspondiente al apagón ocurrido el 28 de diciembre incluye dictámenes técnicos, valoraciones técnicas y opiniones que no se catalogaron como información reservada por dos años a partir del 23 de febrero de 2021, por lo que el expediente podrá ser público hasta 2023.

Indicó que se trata de una investigación que todavía está en proceso y por lo tanto todavía no se ha llegado a un dictamen final, por lo que no se pueden dar a conocer los datos señaló que se trata de "documentales que al contener opiniones y puntos de vista que son utilizados en el proceso deliberativo, tienen la naturaleza de información reservada, y su divulgación implicaría daño a la deliberación del resultado final, pues el que se den a conocer los datos que aún no son oficiales, podría influir en la conclusión de dicho proceso, ya que por diversos factores tales como revueltas o presión social, por mencionar alguno, podría influenciarse el proceso deliberativo y por ende sus conclusiones, implicando daño no solo al proceso deliberativo, sino a la posible inversión en la empresa, que, teniendo en consideración su objeto, se encuentra íntimamente ligado al interés público".

Resaltó que otorgar la información sobre el apagón causaría que CFE tenga nula confiabilidad, generaría incertidumbre y podría repercutir en posibles inversiones a la empresa, lo que también impactaría en el suministro y transmisión de energía.

El 30 de diciembre de 2020, la Comisión notificó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sobre el apagón, la información fue recibida el 7 de enero de este año y por lo tanto se encuentra en un proceso deliberativo.

CFE REITERA VERSIÓN DE INCENDIO EN PASTIZAL

En la respuesta emitida vía transparencia, la CFE explicó que la única información que no está reservada es la primera versión que se dio a conocer sobre el apagón, es decir, que la causa del evento fue un "fuerte incendio de pastizal debajo de las Líneas Lajas (LAJ) y Gu¨émez, así como las condiciones climatológicas de la región".

El Frente Frío 23 trajo consigo un incendio debajo de una línea, en 30 hectáreas de pastizaje. El pastizaje y lo seco de este incendio fue detectado en coordinación con Protección Civil. pic.twitter.com/Wj2uzXMLOy — CFEmx (@CFEmx) December 29, 2020

Recordó que la desconexión total de energía eléctrica fue de las 14:27:27 a las 10:04:05 horas del 28 de diciembre del año pasado, que se afectó a 10.3 millones de usuarios en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Aguascalientes y la Ciudad de México.

La CFE destacó que no se hizo ninguna erogación extraordinaria para restablecer el suministro eléctrico, ya que los trabajos se hicieron con el personal de los centros de control de distribución y de guardia.

Cabe recordar que el 29 de diciembre la CFE, que encabeza Manuel Bartlett, dio a conocer la versión de que el apagón había sido por el incendio del pastizal.

Sin embargo, el 5 de enero la misma CFE reconoció que presentó un documento apócrifo de la presente comunicación que tuvo con la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En esa ocasión, Bartlett reiteró que sí hubo un incendio, pero que lo que afectó el suministro eléctrico no fue el fuego, sino el humo.

Desde entonces han seguido los problemas con el suministro de energía, ya que el 15 de febrero hubo otro apagón que afectó a 4.8 millones de usuarios en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas y Durango.

Esto llevó a realizar cortes de energía eléctrica programados en 29 estados del país. La CFE señaló que los apagones se debieron a que se dejó de recibir gas natural, que es el insumo principal para generar energía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la semana pasada que el problema del desabasto de energía ya quedó resuelto, pero hizo el llamado a la población a apoyar a CFE disminuyendo el consumo.